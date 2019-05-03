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Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen cami temizliği Ramazan ayının yaklaşmasıyla hız kazandı.

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Camiler Ramazan’a hazır

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen cami temizliği Ramazan ayının yaklaşmasıyla hız kazandı. Belediye ekipleri Yenimahalle’de bulunan 230 camii ve mezarlıkların bakımını Ramazan ayına yetiştirmek için var gücüyle çalışıyor.

Yenimahalle Belediyesi vatandaşların mübarek ayda temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla tüm camileri dip köşe temizliyor ve gül suyu ile yıkıyor.

Yenimahalle’nin ibadethaneleri pırıl pırıl

Belediye ekipleri, ilçedeki toplam 230 caminin halılarını süpürüp kuru temizlemesini yapmanın yanı sıra camileri haşerelere karşı ilaçladı. Ekipler, büyük bir titizlikle yürütülen temizlik çalışmalarda, camilerin güzel kokması için gül suyu sıkmayı da ihmal etmiyor.

Yenimahalle Belediyesi ekipleri yalnızca camileri temizlemekle kalmıyor. Ramazan süresince yapılacak kabristan ziyaretleri öncesi Memlik, Karacakaya, Yuva, Yakacık, İvedik, Ergazi ve Susuz mezarlıkları ile Abalı Baba Türbesi’ni temizleyen ekipler, yabani otların temizlenmesi, çiçeklerin sulanması ve mezarlık çevrelerinin düzenlenmesini yaparak, mezarlıkları kuru otlardan ve çöplerden arındırıyor.

Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

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Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

3/9
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Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

4/9
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Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

5/9
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Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

6/9
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Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

7/9
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Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

8/9
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Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlanıyor

Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlanıyor

9/9
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Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

Yenimahalle'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlandı

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