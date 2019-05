Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri

Ankara’nın ilçeleri ve semtleri çok yoğun ve karmaşık görünmesine rağmen kendi içinde büyük bir düzeni bulunmaktadır. Ankara halen gelişmekte ve genişlemekte olan bir şehir olup büyüme yaşayan şehirler arasında yer almaktadır.

Birçok üniversiteye ev sahipliği yapan Ankara’da çok sayıda genç nüfus bulunmakta olup Ankara’nın dinamikliğini ve hızlı bir yapısı olmasını korumaktadır. Ankara’da bir il bulunmakta olup toplamda 18 ilçesi, 13 mahallesi ve 29 semti bulunmaktadır.

Ankara’nın merkez semtleri olduğu gibi sadece yerlisi tarafından kullanılan semt ve mahalleleri de bulunmaktadır. Ankara geniş bir yüzölçümüne sahiptir ve bu neden ile de birçok devlet işi için kişiler Ankara’nın farklı yerlerine gitmek zorunda kalmaktadır.

Ankara Sıkça Kullanılan İlçeler

Ankara büyük bir şehir olup toplam güncel nüfusu ise 5.445 milyon kişiye ulaşmıştır. Bu nüfusu ile İstanbul’dan sonra en kalabalık şehri oluşturmaktadır. Ankara’nın merkezi ilçeleri şu şekildedir;

Altındağ

Çankaya

Etimesgut

Gölbaşı

Mamak

Keçiören

Sincan

Yenimahalle

Pursaklar

Akyurt

Ankara’nın merkezi ilçelerini oluşturmaktadır. Ankara’nın merkezi ilçelerinin ise önemli semtleri bulunmakta olup her ilçenin her semti merkezi bir konum oluşturmamaktadır. Ankara’nın her bir ilçesi farklı bir işleyişe göre ayrılmıştır. Bu ilçeler turistlerin de büyük bir ilgisini çekmekte ve Ankara’daki nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleri de işaret etmektedir.

Ankara’nın Merkezi Semtleri

Ankara’nın ilçeleri gezilecek yerlerine göre de ayrılmakta olup birçok ilçenin gezilip görülecek yerleri birbirinden farklıdır. Gölbaşı daha sakin bir yeri işaret ederken Çankaya ise en yoğun bölge olmaktadır. Ankara’nın merkezi semtleri ise şu şekilde sıralanabilir;

Altındağ

Hasköy

Ulus

Kızılay

Yıl

Yenişehir

Esat

Bahçelievler

Maltepe

Çayyolu

Dikmen

Karataş

Çubuk

Etimesgut

Göksu

Elvankent

Eryamanevleri

Etlik

Mamak

Pursaklar

Yenikent

Ahievran

Sincan

Plevne

Çarşı

Temelli

Atatürk Orman Çiftliği

Batıkent

Ostim

İvedik

Balgat

Bilkent

Zafertepe

Abidinpaşa

Akdere

Boğaziçi

Güvere

Esertepe

Lalahan

Samanpazarı

Aydınlıkevler

Gibi bölgeler ise merkezi semtleri oluşturmaktadır. Ankara’nın merkezini Çankaya ilçesi oluşturmakta olup birçok üniversite, eğlence mekanı ve devlet binaları Çankaya’da yer almaktadır. Ankara ilçeleri ve semtleri büyük bir nüfusa sahiptir.

