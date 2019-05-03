Özellikle popüler kültürde tekrar gündeme gelen tarihi kişiliklerden biri olan Ertuğrul Gazi’nin ismi, hem Türk televizyonlarında yayınlanan dizilerde hem de pek çok bilgi yarışmasında sıklıkla önümüze çıkıyor. Bunun üzerine birçok internet kullanıcısı, sosyal medya başta olmak üzere internet üzerinden ünlü tarihi kişilik Ertuğrul Gazi kimdir, Ertuğrul Gazi nasıl öldü? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor.

Son dönemde Ertuğrul Gazi ile ilgili olarak en çok takip edilen televizyon yapımlarından biri olan, TRT1 ekranlarından izleyicilerle buluşan Diriliş: Ertuğrul dizisinden sonra dizinin pek çok takipçisi Ertuğrul Gazi’nin yaşamını merak eder oldu. Özellikle 3 sezondur reyting rekorları kırarak izlenmeye devam eden sevilen dizinin bu sezon final yapacağını duyurmasının ardından birçok dizi hayranı Ertuğrul Gazi nasıl öldü? şeklinde internet üzerinden araştırma yapıyor. Bilindiği üzere yayın hayatına girdiği günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Diriliş: Ertuğrul dizisinin yayıncı kuruluşu TRT1, sevilen dizinin mayıs ayının sonunda ekranlara veda edeceğini açıklamıştı.

Dizinin doğal akışı içinde senaryosunun sonuna gelindiğinin altınının çizildiği açıklamada, geniş izleyici kitlesi ile yakından takip edilen dizide başrolde yer alan Ertuğrul Gazi’nin tarihi geçmişi göz önünde bulundurularak senaryo gereği yaşamına son verilmesi bekleniyor. Durum böyle olunca dizinin hayranları, kendilerini gelecek son bölümlerde neyin beklediğini erkenden öğrenmek adına internet üzerinden ünlü tarihi şahsiyet Ertuğrul Gazi’nin ölümü konusunda araştırma yapmayı sürdürüyor. Başrolünde Ertuğrul Beyi canlandıran Engin Altan Düzyatan, mayıs ayı sonunda senaryo gereği öldürülerek dizi Türk televizyon ekranlarına veda edecek. Dizinin sonu hakkında ipucu ede etmeye çalışan Diriliş Ertuğrul takipçileri, Ertuğrul Gazi’nin hayatı hakkında özellikle internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte Ertuğrul Gazi kimdir sorusunun yanıtı ve Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin yaşamı hakkında en çok merak edilenler…

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Bizans İmparatorluğu sınırları üzerinde bulunan uç beyliklerinde yer alan Türklerin sayısı her geçen gün artmaktaydı. Tarihte 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Savaşı’nın ardından Anadolu üzerinde yoğunlaşan Moğol istilası sebebiyle Bizans İmparatorluğu’nun sınırlarında bulunan uç beyliklerine akın akın Türkler gelmekteydi. Bununla birlikte Bizans İmparatorluğu’na karşı yapılan Türk akınları da sıklıkla gerçekleşmekteydi.

Birbiri ardına kesilmeyen akınların ardından Bizans İmparatorluğu’na bağlı topraklar üzerinde daha öncekilerden farklı olarak gelip yerleşen Türkler tarafından ikinci halka uç beylikleri kurulmaktaydı. 13. yüzyılın ikinci yarısı olarak nitelendirilebilecek bu dönemde söz konusu beylikler arasında en kuvvetli durumda olan Kütahya merkezli olan Germiyanoğulları Beyliği idi. 1300’lü yıllara doğru ise Batı Anadolu’da Bizans İmparatorluğu topraklarına düzenlenen akınların ardından 3. halka beylikler de bu bölgeler üzerinde yerleşmelerini sürdürmeye devam ettiler. İşte bu uç beylikleri arasında Sultan Öyüğü (günümüzde Eskişehir ili sınırları içinde) ucun en ileri hattı olan Söğüt bölgesine yerleşen Türk boylarından birinin başında Ertuğrul Gazi bulunmaktaydı.

Ertuğrul Gazi ve kendisine bağlı olan boyun bu bölgeye hangi tarihte ve nasıl geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuyla ilgili olarak ünlü tarihçilerin ortaya attığı farklı görüşler bulunmaktadır. Ruhi Tarihi’ne göre Ertuğrul Gazi ve atalarıyla beraber yaklaşık 340 kişilik Türk boyu, Selçuklular ile birlikte Türkistan’ı terk ederek Anadolu’ya günümüzde Ankara civarında bulunan Karacadağ eteklerine yerleşmişlerdir.

1222 – 1230 yılları arasında İznik İmparatoru 3. İoannis ile Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alâeddin Keykubad arasında Sultan Öyüğü bölgesinde savaş başladı. Bu savaşlarda orduya hizmet etmek amacıyla Ertuğrul Gazi ve boyu da katıldı. Bu savaşta gösterdiği onurlu davranışlarından dolayı I. Alaeddin Keykubad, Ertuğrul Gazi’ye Söğüt’ü kışlak, Domaniç’i ise yazlık olarak kullanmaları amacıyla verdi.

Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Bey’e küçük bir beylik ancak tecrübeli kumandanlar, iyi bir şöhret ve fethe müsait bir ortam bırakmıştır. Ertuğrul Gazi, Halime Hatun ile evlenmiştir. Bu evlilikten 3 oğlu olmuştur. Oğulları Gazi SarıBatı Savcı Bey (1288 yılında vefat etti), Gündüz Alp (vefatı 1306) ve Osman Bey’dir.

Ertuğrul Gazi Nasıl Vefat Etmiştir?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası olan Ertuğrul Gazi, 1281 yılında Bilecik’in Söğüt ilçesinde vefat etmiştir. Ertuğrul Gazi’yi anmak üzere her yıl Söğüt ilçesinde anma törenleri düzenlenmektedir.

Ertuğrul Gazi Kimdir?

Ertuğrul Gazi Kimdir?