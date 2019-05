Alp Kırşan Kimdir? Alp Kırşan’ın Yeni Programı Belli Oldu

Türk televizyonlarının aranan yüzlerinden biri olan Alp Kırşan, bilindiği üzere son olarak başarılı bir şekilde yerine getirdiği Survivor’daki sunuculuk görevini bırakmıştı. Büyük bir izleyici kitlesi olan programda aldığı ayrılık kararını Acun Ilıcalı ile paylaşan Alp Kırşan, Ilıcalı’nın bu kararına olumlu bakmasının ardından resmen televizyon ekranlarına veda etmişti.

Bir süredir ailesiyle birlikte vakit geçirmek istediğini belirten sevilen sunucu Alp Kırşan’ın Survivor’dan ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı ile arasında problemler olduğu konuşuluyordu. Yaklaşık 5 yıldır işi gereği Dominik’te yaşayan Alp Kırşan, geçtiğimiz yayın döneminde Acun Medya’dan ayrılık kararı aldı. Ünlü isim Survivor yarışmasının başarılı bir şekilde sunuculuğunu sürdürürken almış olduğu bu kararı bir röportajında şu şekilde açıklamıştı: “Survivor’dan ayrılma kararımı son Survivor bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım” diyen Alp Kırşan, ailesini ne kadar çok özlediğinin ve onlarsız yapamayacağının farkına vardığını dile getirdi. “Kariyer mi yoksa aile mi? sorusuyla o anda yüzleştim” şeklinde devam eden Kırşan, eşinin ve çocuklarının kendisine ihtiyacı olduğunu görmesi sonucunda Türkiye’de ailesinin yanında kalmayı tercih ettiğini ifade etti.

Acun Ilıcalı İle Bir Kırgınlık Yaşanmadı

Özellikle sosyal medya üzerinden sık sık dile getirilen Acun Ilıcalı ile tartışma yaşadığı için Acun Medya’dan ayrıldığı yönündeki iddialara da açıklık getiren Alp Kırşan, aldığı kararı Acun Ilıcalı ile paylaştığını ve onun da bu kararını anlayışla karşıladığını dile getirdi. “Asla bir kırgınlığım olmadı, olamaz da. Acun Ilıcalı ömrümün sonuna dek ağabeyimdir, saygı duyduğum bir insandır.” dedi.

Yoğun geçen bir 7 yılın ardından Survivor kariyerini noktalayan başarılı sunucu, Türkiye’ye dönmesinin ardından ailesiyle birlikte Bodrum’a yerleşti. Çocukları ve eşiyle birlikte daha fazla vakit geçirmeye başladığı gözlenen Alp Kırşan, şu sıralar sık sık balığa çıkıyor, ailesiyle birlikte piknik yapıyor. Sosyal medyayı da en aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alan ünlü sunucu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Birçok takipçisi de Alp Kırşan’ın Survivor’dan ayrılışını üzüntüyle karşılasa da şimdi ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirdiğini gören takipçiler, Kırşan’ın paylaşımlarını beğeni yağmuruna tutuyor.

Alp Kırşan’ın Yeni Programı Belli Oldu!

Star TV’de yayın hayatına başlayacak olan yeni bir yarışmanın sunuculuğunu üstlenerek Türk televizyon ekranlarına yeniden dönüş yapacağı konuşulan Alp Kırşan, RaidTheCage adlı ünlü yarışmanın Türkiye uyarlamasını sunacak. Daha önce Murat Serezli’nin Kapanmadan Kazan adlı yarışmasının farklı bir uyarlaması olacağı kesinleşen yarışma 6 yıl önce ATV’de ekrana geldiğinde büyük ilgi görmüştü. Bu sefer de Bloom Medya imzasıyla Star TV ekranlarından seyircilerle buluşacağı açıklanan sevilen yarışmanın sunuculuk görevi ise Survivor ve Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmalarından tanıdığımız ünlü isim Alp Kırşan’a verildi.

Kapanmadan Kazan yarışmasında 2 kişiden oluşan takımlar yarışıyor. Yarışmacılardan biri yanıtlaması gereken sorulara cevap verirken takım arkadaşı olan diğer yarışmacı ise ödülleri topluyor. Verilen her doğru cevapla ekstra sürenin kazanıldığı yarışmada kapılar ardına kadar açılıyor. Diğer yarışmacı da bu süre zarfında açılan kapılardan girerek ödülleri sürenin yettiği kadarınca toplamaya çalışıyor. Eğer süre bitmeden yani kapılar kapanmadan hediyeleri toplayıp çıkmayı başarabilirlerse ödüllerin sahibi oluyorlar.

Alp Kırşan Kimdir?

Uzun bir dönem Acun Medya’da sunuculuk görevini başarılı bir şekilde gerçekleştirerek Türk televizyon ekranlarının en sevilen isimlerinden biri haline gelen Alp Kırşan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları sosyal medyada sorulmaya devam ediyor.

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979’da İstanbul Levent’te doğdu. Babası eski futbolcu olan Alp Kırşan, 2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu ve Best Model of World yarışmasında da 3.lüğe layık görüldü.

Bir dönem mankenlik yapan Alp Kırşan, 2005 yılında profesyonel oyunculuğa ilk adımını attı. Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nda Oyunun Oyunu gösterisiyle sahnelere çıktı. Daha sonra televizyon camiasına giriş yapan Alp Kırşan, Sabah Şekerleri adlı programda sunuculuk yaptı.

Alp Kırşan’ın televizyon ve sinemada yer aldığı projeler şunlardır: Akasya Durağı, Kadri’nin Götürdüğü Yere Git, Avanak Kuzenler, Hayat Güzeldir, Çılgın Dersane Kampta, Üç Tatlı Cadı, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Çat Kapı

Survivor 2012’ye katılan Alp Kırşan daha sonra Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmalarında sunuculuk yaptı.

