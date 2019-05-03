Ivana Sert Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Türk televizyon programlarının sevilen yüzlerinden biri olan ünlü modacı Ivana Sert, magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tesettüre girerek podyuma çıkan ünlü oyuncu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada da en çok konuşulan ünlü isimlerin başında gelen Ivana Sert hakkında birçok araştırma yapılıyor. Ivana Sert kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır soruları son dönemde yine sıklıkla dile getirilmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşan sevilen magazin programı “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa”ya konuk olan Ivana Sert boşanma süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Büyük bir ilgiyle takip edilen program boyunca ünlü modacı yaşadığı çalkantılı dönem ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara açık bir şekilde cevaplar verdi. Programda söz alan Ivana Sert “Boşanırken hiçbir şey almadım. Süreç devam ediyor, süreç çok yıpratıcı” ifadelerini kullandı. Bu itiraflarının ardından sosyal medya başta olmak üzere internet üzerinde yine gündem olmayı başaran ünlü isim hakkında pek çok kişi araştırmalara başladı. Programın takipçileri Ivana Sert’in hayat hikayesini merak ederek ünlü modacının kariyerini ve evliliğini mercek altına aldı.

Ivana Sert Kimdir?

Ivana Sert, 25 Ekim 1979 tarihinde Sırbistan’ın Belgrad kentinde dünyaya geldi. Moda tasarımcılığı yaptığı bilinen Ivana Sert aynı zamanda eski bir manken ve stilisttir.

Ivana Sert 2002 yılında Türkiye’ye turistik amaçla gelmesinin ardından burada Yurdal Sert ile tanışmış ve hayatını Türkiye’de sürdürmeye karar vermiştir. Ünlü iş adamı Yurdal Sert ile 2004 yılında dünya evine giren Ivana Sert’in bu evlilikten 2006 yılında dünyaya gelen Ateş adını verdikleri bir oğulları olmuştur.

Yurdal ve Ivana Sert çifti 9 yıl süren evlilik yaşamlarının ardından 2013 yılında ayrılma kararı almışlardır. Yaklaşık 2 yıl süren boşanma davasının ardından yollarını ayırmışlardır. Katıldığı televizyon programlarında da boşanma süreciyle açıklamalarda bulunan Ivana Sert, yaşadığı bu zorlu süreç hakkında eski eşi Yurdal Sert’in kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını ifade etmiştir.

Sırbistan’ın Belgrad kentinde yer alan bir kasabada büyüyen Ivana Sert’in genel olarak hayatına bakıldığında, ünlü modacının 16 yaşına kadar bale ve piyano eğitimi aldığı bilinmektedir. Ancak o dönemki hayalleri neticesinde Ivana Sert ısrarla manken olmak istemiştir ve bu hayallerini gerçekleştirerek Sırbistan’da modellik yapmaya başlamıştır. Öncelikle Sırbistan genelinde yapılan yarışmada Belgrad Güzeli seçilen Ivana Sert daha sonra Miss Yugoslavya’da podyuma çıkmıştır. Bu yarışmanın ardından yolu Türkiye’ye düşen ünlü manken, ülkemizde düzenlenen MissGlobe’a davet edilmiştir.

Türkiye’ye gelip yerleştikten sonra pek çok talihsizlik yaşamasına rağmen Ivana Sert, basına verdiği hemen hemen bütün demeçlerinde Türkiye’yi çok sevdiğini ve burasının birinci ülkesi olduğunu, Sırbistan’dan ise ikinci ülkem olarak söz ettiğini belirtmektedir.

Ivana Sert Bu Sefer De Şarkıcılığa Soyundu

Türk televizyon programlarının sevilen yüzlerinden biri olan ve hem moda bilgisi hem de sempatik aksanı ile Türk izleyicilerin gönüllerinde yer edinen Ivana Sert, kariyerine yeni bir yol çizmeye karar verdi. Başarılı moda tasarımcısı ve televizyon sunucusu olan Ivana Sert, Türk televizyon yapımlarında sık sık moda yarışmalarında yaptığı jürilik ile tanınmaktaydı.

Ivana Sert, yeni bir single yayınlayarak şarkıcılık kariyerine de resmen başlamış oldu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yeni video ile söz konusu şarkısını sevenlerine duyuran ünlü modacı, piyasaya sunduğu yeni parçasıyla yaza damga vurmayı amaçladığını da dile getirdi.

“İçimde Hep Vardı Zaten”

Sosyal medya üzerinden yaptığı yeni single tanıtımında, müzik ile arasının her zaman çok iyi olduğunu ifade eden Ivana Sert, daha önce Sırbistan’da yaşarken konservatuar okuduğunun altını çizdi. Her zaman müzik yapmak isteğini, mankenlik ve moda tasarımcılığı yaptığı sıralarda da içinde duyduğunu belirten sevilen isim, yeni parçası hakkında yaptığı açıklamada “Her şey aslında tesadüf oldu. Murat Yeter ile tanıştım. İçimde hep vardı zaten ve oldu.” ifadelerini kullandı.

“İmalat Hatası” adı taşıyan single albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Ivana Sert özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Modacılık yeteneklerinin yanında müzik sektöründe de başarılı olduğu gözlenen Ivana Sert’in yeni klibinin yönetmenliğini Metin Arolat yaptı. Sözlerini Şehrazat’ın yazdığı ve Murat Yeter’in de aranjörlüğünü üstlendiği şarkının yaza bomba gibi gireceğini ifade etti.

Ivana Sert Kimdir?

Ivana Sert Kimdir?