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Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen Yaşlılar Lokali üyelerinin eserlerinin yer aldığı serginin açılışını Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz yaptı.

Her Yaşta Üretim

Yaşamlarına farlılık katmak isteyen ve boş zamanlarını değerli hale getirmek amacıyla Yaşlılar Lokali'ne gelen üyeler ilk sergi heyecanını da galeriye gelen sanatseverlerle paylaştı.

Birbirinden güzel eserleri Başkentlilerin beğenisine sunan Yaşlılar Lokali üyeleri, yaklaşık 400 yağlı boya resim ile ahşap ve çini işlerinden oluşan ürünleri bu sergide bir araya getirdi. Sergi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Yaşlılar Lokali Türk Halk Müziği Korusu’nun konseriyle daha da renklendi.

Başkentliler Her Yaşta Üretiyor

Başkentliler Her Yaşta Üretiyor