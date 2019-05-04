Ankara'dan Kıbrıs'a Girişimci Çıkarması

M.Nezih Allıoğlu Başkanlığındaki Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) ile Veli Sarıtoprak başkanlığındaki Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV)’ndan bir heyet, yavru vatana adeta çıkarma yaptı. Başkenti genç girişimciler ve işadamlarının Kıbrıs temasları en üst düzeyde gerçekleşti. Ziyaret programının ilk gününde Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetici ve üyeleriyle bir araya gelen GGYD’liler, ikili iş görüşmelerinde ve yatırım fırsatları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi hedefiyle gerçekleşen görüşmelerde, Ankaralı ve Kıbrıslı iş insanlarının hangi ortak proje ve yatırımlarda birlikte hareket edebilecekleri masaya yatırıldı.

Bakanlarla Önemli Görüşmeler

Değişik sektörlerden genç girişimcilerin yer aldığı heyet, son derece verimli geçen ticari görüşmelerin ardından Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yle ayrı ayrı görüştü. Maliye Bakanı Denktaş, “İki ülke insanının birlikte bir şeyler yapabilmesi, ilişkilerin daha da yoğunlaşması çok uzun zamandır özlediğimiz bir olay. İki ülke arasında yapılacak işbirliği çok önemli. Geçen sıkıntılı süreçte yeni iş alanları açma gerekliliğini hissettik, bu nedenle yasası da çok yeni geçmiş olan bir ‘ARGE, Teknoloji Bölgesi’ oluşturduk. Güçlü muafiyetlerin sağlandığı bu bölge için yatırımcılara kapılarımız açık” dedi.

Allıoğlu: Etkilerini Dönünce Göreceğiz

GGYD Heyeti KKTC’de, Başbakan Tufan Erhürman tarafından da Başbakanlık Şeref Salonu’nda ağırlandı. GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Erhürman’a KKTC ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini söyleyerek, “Bilmediğimiz veya hiç düşlemediğimiz şeyleri görüşmeler sayesinde fark ettik. Eminim Türkiye’ye döndükten sonra bunun etkilerini hissedeceğiz” dedi. Allıoğlu; Ankara’da her sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 450 üyeye sahip bir sivil toplum kuruluşu olarak yavru vatanda bulunma amaçlarının iki aynı milletten olan iki devletin özellikle ekonomik ilişkilerini daha fazla güçlendirmek olduğunu söyledi.

Başbakan: Kendimizi Size Bile Anlatamamışız

Başbakan Erhürman da Kıbrıs dendiğinde akla ilk olarak Kıbrıs sorununun geldiğini, ancak KKTC’de halkın kalkınma sorunu olduğunu bildirdi. Hükümet olarak halkın kalkınmasını hızlandırma çabaları olduğunu ifade eden Erhürman, turizme dönük çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, “Biz maalesef Türkiye Cumhuriyeti’ne dahi kendimizi yeterince tanıtabilmiş ve anlatabilmiş değiliz. Yani Türkiye’de yaşayan insanlarımız buranın turizm potansiyelinden haberdar edilemedi. Bunun sorumluluğu bizdedir. Aşılabilir sorunlarımızı Türkiye’yle olan ilişkilerimiz aracılığıyla aşmak yönünde çok yol kat edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Sarıtoprak: Heyetleri Ankara’ya Bekliyoruz

TÜSİAV Başkanı Sarıtoprak ise Kıbrıs temaslarında oluşturdukları birlikteliği sürdürülebilir hale getirmek istediklerini ifade etti. Veli Sarıtoprak, “Yaptığımız toplantıların sizin yardımlarınızla Ankara’da devamını arzu ediyoruz. KKTC’den de heyetler Ankara’ya gelsin. Ankara’daki heyetleri buraya getirelim ve bir sinerji yaratalım. Buradaki arkadaşlara ‘Yalnız değilsiniz. Yanınızdayız. Sizin sıkıntınız bizim sıkıntımızdır’ diyerek yola çıktık” dedi.

Ankara'dan Kıbrıs'a Girişimci Çıkarması

Ankara'dan Kıbrıs'a Girişimci Çıkarması