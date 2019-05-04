Haberler Ankara Haberler Ankara
- Dün 21:14 TSİ

Bakanı Soylu, Çukurca'da off road aracı kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca ilçesinde off road aracı kullandı.

mask

Bakanı Soylu, Çukurca'da off road aracı kullandı

İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılan Bakanı Soylu, Zap Suyu’nda kano ve rafting yapan sporcuları izledikten sonra, geçen yıl Çukurca’da PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp’in adının verildiği paintbol sahasını, şehidin annesi Müşerref Alp, ablası Çiğdem Alp, yakınları ve beraberindekilerle açtı.

Bakan Soylu, festival kapsamında düzenlenen Türkiye Paintball Şampiyonası 1. Ayağı’nın açılış atışını yaparak, ilk müsabakayı izledi. Soylu, son olarak, ilçe merkezinde düzenlenen off road gösterilerini de izledi. Off road yarışlarının startını veren Bakan Soylu, daha off road aracı kullandı.

(Şükrü Akyüz - Yılmaz Sönmez/İHA)

Bakan soylu Haberleri

Bakan soylu Haberleri

2/2
mask

Bakanı Soylu, Çukurca'da off road aracı kullandı

Bakanı Soylu, Çukurca'da off road aracı kullandı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Irak Türkmenlerinden Çağdaş Türk Müziği Korosu'ndan Muhteşem Konser mask
Irak Türkmenlerinden Çağdaş Türk Müziği Korosu'ndan Muhteşem Konser
Bakanı Soylu, Çukurca'da off road aracı kullandı mask
Bakanı Soylu, Çukurca'da off road aracı kullandı
Ankara'dan Kıbrıs'a Girişimci Çıkarması mask
Ankara'dan Kıbrıs'a Girişimci Çıkarması
Başkentliler Her Yaşta Üretiyor mask
Başkentliler Her Yaşta Üretiyor
Ivana Sert Kimdir? mask
Ivana Sert Kimdir?
Alp Kırşan Kimdir? mask
Alp Kırşan Kimdir?

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL