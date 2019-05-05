Türk pop müziğinin sevilen ses sanatçılarından Serdar Ortaç, son dönemdeki açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Hal böyle olunca da bir çok internet kullanıcısı, gerek sosyal medyadan gerekse internet üzerinden Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir sorularının cevaplarını araştırıyor. Ünlü şarkıcının hayatını merak eden kullanıcılar, internet üzerinden Serdar Ortaç’ın hayat hikâyesi aramaları yaparak yanıtlara ulaşmak istiyor. Bu yazımızda Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarına imza atan isimlerden biri olan Serdar Ortaç hakkında tüm merak ettiğiniz soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Serdar Ortaç son dönemde yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminde ses getiren isimlerden biri olmaya devam ediyor. Daha önce magazin muhabirlerine vermiş olduğu bir röportajda “Bundan sonra albüm yapmayacağım. Çünkü aranjörler çok para istiyor.” demiştir. Ünlü popçunun bu sözleri müzik ve sanat camiasında çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti. Nitekim sevilen şarkıcı Serdar Ortaç’ın “İki Deli” adlı parçasında düet yaptığı pop müzik şarkıcısı Hande Yener’de meslektaşının bu sözlerine tepki göstererek “Serdar, kumarda harcayacağı parayı aranjörlere versin, cimrilik etmesin.” demişti. Bu sözlerin ardından ikilinin arasının açıldığı öne sürülmüştü. Geçtiğimiz gün Bebek’de magazin muhabirlerinin objektiflerine takılan Serdar Ortaç bu konu hakkında ilk ve son kez açıklama yaptı.

Bebek’te Bisiklet Turu

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek sahilinde bisikletiyle turlarken magazin muhabirlerine yakalandı. Emirgan’da bulunan evinden Bebek’e kadar bisikleti ile turlayan popçu, son dönemde magazin gündemini meşgul eden sözleriyle ilgili olarak ilk defa açıklamada bulundu. “Öyle bir açıklama yapmadım. Canlı yayında hayranlarımla konuşurken ‘Albüm yapıyor musun?’ dediler. ‘Yapamıyorum çok pahalı dedim’, espri yaptım.” dedi.

Her albümünde aranjörler ile birlikte çalıştıklarının altını çizen ünlü şarkıcı, “Ben hiç meslektaşımın emeğine laf eder miyim?” diyerek aranjörler ile aynı ekmeği yediklerini ve birlikte kazandıklarını ifade etti. Bununla birlikte magazin basınına, aranjörlerin olduğu kadar kendisinin de pahalı olduğunu belirterek, “İşin aslı pahalı olanlar da var. Ona bakarsan ben e pahalıyım” ifadelerini kullandı. Hiçbir aranjöre laf etmeyeceğini dile getiren Serdar Ortaç, bindiğim dalı kesmem diyerek magazin gündeminde ve müzik camiasında çok konuşulan sözlerine açıklık getirdi.

“Hande Espri Yaptı”

Meslektaşı Hande Yener’in bu konuyla ilgili olarak sarf ettiği sözlerini eleştirilmesi hatırlatılan ünlü popçu Serdar Ortaç “Onlar espri yaptı, herkes espri yaptı. Ben öyle bu hayatı çok dikkate almıyorum” dedi.

Hayranlarına yakında çıkaracağı albümün de müjdesini veren Serdar Ortaç, sekiz şarkılık bir albüm çıkaracağını açıkladı. “Çok güzel şarkılar yaptım, 8 şarkılık bir albüm yapacağım” ifadelerini kullandıktan sonra magazin muhabirlerine iyi akşamlar dileyerek bisikletine bindi ve evinin yolunu tuttu.

Serdar Ortaç Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesinin adı Nesrin Ortaç, babasının adı ise Mehmet Ortaç’tır. Üç kardeşin en büyüğü olan Serdar Ortaç’ın kardeşlerinin ismi Sertaç ve Serkan’dır.

İlköğretimini Kocamustafapaşa’da, ortaokul öğretimini de Suadiye Lisesi’nde tamamlayarak mezun oldu. Haydarpaşa Meslek Lisesi’nde torna tesviye bölümünde okuyan Serdar Ortaç’ın babası, küçük bir torna tezgahı bulunan dükkanda plastik kalıpçısıydı. Ortaç, 1977 yılında torna dükkanında babasının yanında çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Sokaklarda simit ve su sattı, para kazanmayı küçük yaşlarında öğrendi.

Üniversite eğitimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladı. Ancak bu bölümden mezun olamadan üniversiteden ayrıldı. 1993 yılında İstanbul’da pek çok radyoda, program yapımcısı ve sunucu olarak görev aldı. Programlarını dinleyen bir yapımcı aracılığıyla ilk albümünü çıkardı. 1994 yılında piyasaya sunulan Aşk İçin – Karabiberim albümüyle müzik kariyerine ilk adımını attı.

İlk albümünün başarılı olmasının ardından 1996 yılında ikinci albümü olan Yaz Yağmuru’nu yaptı. Daha sonra sırasıyla; 1998 yılında Gecelerin Adamı, 2000 Bilsem Ki, 2002 Okyanus, 2004 Beni Unut albümlerini piyasaya sundu.

2005 yılında “Bu Şarkılar Kimin İçin” adında bir kitap yayımladı. Aynı yıl “Kral TV Müzik Ödülleri”nde, “En Çok Albüm Satan Sanatçı” ve “En İyi Pop Erkek Sanatçı” kategorilerinde iki ödülün birden sahibi oldu.

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç’ın askerlikten kurtulmak amacıyla hile yaptığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapsinin istendiği davada yargılandı. Dava sonucunda Serdar Ortaç 54 günMamak Askeri Cezaevi’nde hapis yattı.

Serdar Ortaç Kimdir?

Serdar Ortaç Kimdir?