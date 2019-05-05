Buket Aydın Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Son dönemde Kanal D’deki görevine son verildiği açıklanan ve daha sonra yalanmasının ardından tekrar işinden ayrıldığı dedikoduları oraya çıkan haber sunucusu Buket Aydın kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır soruları gündemdeki güncelliğini korumaya devam ediyor. Sosyal medyanın ve internet dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buket Aydın, yaptığı açıklamalar ve hareketleriyle birçok kişinin tepkisini çekmişti. Bunun ardında gündeme gelmesiyle pek çok internet kullanıcısı, sosyal medya üzerinden ünlü sunucuya tepkilerini dile getirmişti. Bir süre sonra bu tepkilerin ardından Kanal D yönetimi tarafından haber sunuculuğu görevine son verildiği iddia edilen Buket Aydın, bir süredir sessiz kaldı. Ancak kanaldan yapılan son açıklamalara göre Buket Aydın’ın görevine devam ettiği ortaya çıktı.

Sosyal Medya Hesabından Açıklama Yaptı

Son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buket Aydın, hakkında çıkan “Kanal D yönetimi görevine son verdi” iddiaları ile ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Resmi sosyal medya hesabından takipçileri aracılığıyla kamuoyuna duyurduğu açıklamada ünlü haber spikeri, söz konusu görevden alındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını, izne ayrıldığı için ekranlardaki yerini alamadığını dile getirdi.

Başarılı haber sunucusu, Kanal D Ana Haber Bülteni’nin sunuculuğunun yanında aynı zamanda Kanal D Genel Haber Müdürü olarak görev yapıyor. Son dönemde ismi özellikle sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alan Buket Aydın’ın hayatı internet kullanıcıları tarafından en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Daha önce de yapmış olduğu açıklamalar ve davranışlarıyla geniş bir kitlenin tepkisini toplayan Buket Aydın, hakkında çıkan işine son verildi iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden açıklama getirerek son noktayı koydu. Bunun üzerine Buket Aydın kimdir, Buket Aydın kaç yaşındadır, Buket Aydın’ın eşi kimdir soruları internet dünyasının hakkında en çok araştırma yapılan konuları arasındaki yerini aldı. Bu yazımızda Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu ve Kanal D Haber Genel Yayın Müdürü görevlerini yerine getiren ünlü spiker Buket Aydın’ın kariyeri ve hayatı hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Buket Aydın Kimdir?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Bursa’da tamamlayan Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde mezun oldu. Daha sonra Atilla İlhan’ın şiirleri üzerine yüksek lisansını tamamladı. Bir süre sonra Kadıköy’de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu’nda spikerlik üzerine eğitim alarak bu kurstan başarıyla mezun oldu.

Sunuculuk kariyerine radyoculuk yaparak başlayan Buket Aydın, özel bir radyoda yaklaşık bir sene kadar haber spikerliği görevini üstlendi. Daha sonra kariyerine Kanal Türk kanalına girerek devam eden Aydın, bu kanalda ilk olarak spor bülteni haberlerini sundu. Başarılı sunumunun ardından kanal yönetimi tarafından ana haber bültenine aktarılan Buket Aydın, önemli bir süre de burada ana haber bülteninin sunuculuk görevini yerine getirdi. Kanal Türk’ten ayrıldıktan sonra TRT Türk ile sözleşme imzalayan ünlü sunucu Buket Aydın, bu kanalda pek çok programının sunuculuğunu başarıyla yerine getirdi.

Buket Aydın 2011 yılı itibarıyla yeniden yapılanma ve düzenleme kararı alan NTV kanalına Nisan ayında transfer oldu. Bu kanalda da haber kuşaklarında başarıyla sunum yapan Buket Aydın hem 20.00’de ekranlara gelen Ana Haber Bülteni’ni hem de 23.00’da başlayan Gece Bülteni Kuşağı’nı sunmaya başladı. Hafta içi her gün, günde iki kere ekranlara geldiği programlarda başarılı sunum gerçekleştiren Aydın, 2018 yılının nisan ayında Kanal D’ye geçiş yaptı. Bu tarihten itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni’ni sunan Buket Aydın aynı zamanda Kanal D Genel Haber Müdürü görevini de üstlenmektedir. Bununla birlikte Buket Aydın Nişantaşı Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim görevlisidir.

Buket Aydın’ın Eşi Kimdir?

İnternet üzerinden en çok aratılan konulardan biri de Buket Aydın’ın eşi kimdir sorusudur. Ünlü sunucu, iş adamı Erce Baykal ile 2013 yılında dünya evine girdi. Çift balayı için Paris’i tercih etti. Erce Baykal 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde okutmanlık yaptı ancak 2017 yılında bu işini bıraktı. Günümüzde Türkiye Lojistik ve Tedarik Zinciri mesleği altında kariyerine devam etmektedir.

Buket Aydın Kimdir?

Buket Aydın Kimdir?