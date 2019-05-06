Tolgahan Sayışman Kimdir?

Magazin gündeminin en sıcak gelişmelerinden biri de ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi’nin bebeklerinin doğumu olarak görülüyor. Son dönemde çiftin doğumu merakla beklenen bebekleri geçtiğimiz gün dünyaya geldi. Bebeğin, 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak doğduğu da gelen bilgiler arasında güncelliğini koruyor.

Magazin dünyasının ve ünlüler camiasının en uyumlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, 2017 yılında yakın çevreleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen sade bir tören ile dünya evine girmişti. Bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalana ve tatlı bir bekleyiş içinde olan ünlü çiftin ilk bebekleri, geçtiğimiz gün dünyaya geldi. Magazin gündemine sıcak gelişme olarak verilen haberde, edinilen bilgilere göre doğumun saat 05.12 sularında Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Banu Çiftçi tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Başhekimden Merakla Beklenen Bebek Hakkında Açıklamalar

Son dönemde magazin dünyasını en çok meşgul eden konulardan biri olan Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi’nin doğum yapması sonunda gerçekleşti. Merakla beklenen Efehan bebek, Acıbadem Altunizade Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde gözlerini dünyaya açtı. Basın muhabirlerine yapılan açıklamada söz alan Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yaptığı açıklamada şu bilgilere dikkat çekti: “Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Sayışman çiftinin bebeği, 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak dünyaya geldi. Doğum öncesinde olduğu gibi doğum sonrasında da bebeğin ve annenin durumları gayet iyi.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, ünlü çift ile aileye yeni katılan bebeklerine sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

Efehan Bebek Dünyaya Geldi

Ünlüler camiasında yaygın olarak göze çarpan yeni doğan bebeklere sosyal medya hesabı açma furyasına katılmayan Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Sayışman, daha önce magazin basınına verdikleri bir röportajda bebeklerine Efehan ismini verdiklerini açıklamışlardı. Bu konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar veren ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, kendileri de birçok ünlü gibi bebeklerine sosyal medya hesabı açmak istediklerini ancak geç kaldıklarını ifade etmişti. Çünkü Efehan Sayışman adında pek çok sahte hesabın açılmış olduğunu gördükleri için bu karardan vazgeçtiklerini dile getirmişti.

Baba Olan Tolgahan Sayışman’dan İlk Açıklamalar

Doğum sonrasında magazin basınına açıklamalarda bulunan yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, çok heyecanlı ancak çok da yorgun olduğunu dile getirdi. Doğumun çok uzun sürdüğünü ifade eden ünlü oyuncu, “Doğuma girdim ama bu kadar zor bir şey olduğunu düşünmemiştim. Eşimi gerçekten tebrik ediyorum” diyerek normal doğum yapmanın hiç de kolay bir olay olmadığına tanık olduğunu belirtti. “Almeda’ya madalya takmak istiyorum” diyerek heyecanını dile getiren Sayışman’ın mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

“Taş Olsa Çatlar”

Doğumun tam 12 saat sürdüğüne dikkat çeken Tolgahan Sayışman, “O duyguyu tarif edecek kelime yok şu an. Biraz zor ağlayan bir insanım ama taş olsa çatlar” diyerek yaşadığı duygu dolu anlarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Efehan bebeğin kime benzediği gönündeki sorulara da cevap veren Sayışman, şuana kadar bebeklerini gören herkesin kendine benzettiklerini vurguladı. Eşi Almeda Sayışman’ın da bebeği eline alır almaz “Aynı sen” dediğini ifade eden yakışıklı oyuncu, “Fotoğrafını paylaşırız zaten” diyerek yakında takipçilerinin de oğlunun fotoğrafını göreceğini açıkladı.

Tolgahan Sayışman Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Magazin gündemine bomba gibi düşen doğum haberlerinin ardından şu sıralar internet dünyasında ve sosyal medyada en çok dile getirilen soruların başında Tolgahan Sayışman kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır soruları yer alıyor. İşte Tolgahan Sayışman’ın kariyeri ve hayat hikayesi…

17 Aralık 1981 yılında dünyaya gelen Tolgahan Sayışman, Trabzonlu bir anne ve Selanik göçmeni bir babanın oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Sayışman, 2005 yılında Türkiye’yi temsil ettiği Manhunt International uluslararası erkek güzellik yarışmasında birinci oldu.

Ekol Drama Sanat Evi’nde uzun süre oyunculuk eğitimi alan Sayışman, sırasıyla Maçolar, Dicle, Hepsi 1 ve Acemi Cadı dizilerinde rol aldı.

Kariyerinin zirvesine çıktığı yapım Elveda Rumeli dizisi olmuştur. Sinema filmlerinde de rol alan başarılı oyuncu Aşk Tutulması ve Aşk Geliyorum Demez filmlerinde başrolde yer almıştır.

Tolgahan Sayışman Kimdir?

Tolgahan Sayışman Kimdir?