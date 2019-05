Erkenci Kuş 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Yaşanacak? Kaçıranlar İçin Erkenci Kuş 40. Bölüm Özeti…

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Erkenci Kuş, yayın hayatına girdiği günden bu yana her geçen gün artan izleyici sayısıyla geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Erkenci Kuş dizisinin bu başarısının ardında ilgi çekici senaryosunun olmasının yanında Türk televizyon ekranlarında görmek istediğimiz isimlerin de rol alması önemli bir paya sahip olması bakımından dikkat çekiyor. Erkenci Kuş geçtiğimiz günlerde 40. bölümüyle Star TV ekranlarından hayranlarıyla buluştu. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizi her hafta olduğu gibi yine yayın saatinde sosyal medyanın ve internetin diğer platformlarının gündemine oturmayı başardı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Erkenci Kuş dizisinin son bölümü yine sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı.

Erkenci Kuş 41. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Star TV sevilen dizi Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı ve tanıtım filmini henüz yayınlamadı. Yayıncı kuruluş reyting rekortmeni olan dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlar yayınlamaz haberimizden takip edebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Star TV’nin Erkenci Kuş 41. bölüm fragmanı ve tanıtım filmini hem televizyon ekranlarından hem de internet üzerinden dizisinin hayranlarının beğenisine sunması bekleniyor.

Erkenci Kuş Yeni Bölümde Neler Yaşanacak?

Reyting rekorlarına koşan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen Erkenci Kuş son bölümü geçtiğimiz gün ekranlara geldi. Sevilen dizinin hayranları yine her zaman olduğu gibi Erkenci Kuş yayın saatinde ekran başındaki yerlerini aldı. Baştan sona hayranlarını ekran başına kilitleyen dizide yaşananlar yine sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı. Bunun üzerinde Erkenci Kuş severler, yeni bölümde neler olacağını da şimdiden merak etmeye başladı. Star TV’nin Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı ve tanıtım filmini sabırsızlıkla bekleyen hayranlar, sosyal medya üzerinden gelecek bölümde yaşanacakları tartışmaya başladı.

Erkenci Kuş Son Bölümde Neler Oldu? İşte Erkenci Kuş 40. Bölüm Özeti…

Geçtiğimiz gün Star TV ekranlarından yayınlanan reyting rekortmeni Erkenci Kuş dizisinin son bölümünü kaçıranlar, dizide yaşanan olayları merak ediyor. İnternet üzerinden de sıklıkla dile getirilen Erkenci Kuş 40. bölümde yaşanan olaylar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünü kaçıranlar için işte Erkenci Kuş 40. bölüm özeti…

Dizinin hayranlarını şoke eden gelişmede, Sanem ve Can birbirlerinden ayrılıyor. Sanem bu ayrılığın ardından pişmanlığıyla yüzleşebilen ilk taraf oluyor ve bunun üzerine Can’ı bulmak için harekete geçiyor. Fakat Can çoktan ortadan kayboluyor ve izini kaybettirmeyi başarıyor. Ayrılığın üzerinden tam bir yıl geçiyor. Sanem çok istediği halde bir türlü yazamadığı Can’a onun yüzünden yazamadığını söylediği kitabını yazıyor.

Ayrılıktan sonra Can’ın yokluğunu hep içinde hisseden Sanem, ne yapsa da Can’ı unutmayı başaramıyor. Can’dan ayrılmanın pişmanlığı ile kaleme aldığı kitabu büyük bir başarı elde ediyor. Ancak Sanem’in gözü Can’dan başka bir şey görmüyor, bu nedenle kitabının başarılı olması bile onu tam olarak mutlu edemiyor. Bu süre zarfında Can teknesine atlayarak denize açılıyor.

Sanem Can tarafından terk edilmeyi, Can ise Sanem tarafından güvenilir olmamayı bir türlü kabullenemiyor. Her ikisi de birbirini çok sevdikleri halde, kaderin cilvesi denilebilecek olaylar yaşandığı için bir türlü yan yana gelemiyorlar. Bu sırada sürpriz bir isim eski aşıkların hayatlarına dahil oluyor. Can’ın babası Aziz Divit ortaya çıkarak yakın dostu Remide aracılığıyla Can’dan haber almayı başarıyor. Can Sanem’in yaşadığı şehre bir daha ayak basmak istememesine rağmen, Remide Hanım ve babası onu İstanbul’a dönmeye ikna ediyor.

Sanem ve Can İçin Büyük Karşılaşma

Nefeslerin tutulduğu anda Sanem ve Can’ın buluşma anı gelip çatıyor. Zira Aziz ve Remide de ikiliyi bir araya getirmek için yoğun çaba harcıyor. İki aşığı bir araya getirmek isteyen kişiler sadece Aziz Divit ve Remide Hanım değil. Ceycey, Derin ve diğerleri de hala birbirine aşık olduğu bilinen ikiliyi bir araya getirmek istiyor. Sanem Can’ın tekrar İstanbul’da olduğunu arkadaşlarından öğreniyor. Can ise Sanem’in yanından bir yabancı gibi geçip gidişini izlemekle yetiniyor.

Erkenci Kuş 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Erkenci Kuş 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?