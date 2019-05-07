Erol Köse’ye Şok Boşanma Davası: 10 Milyon TL Tazminat!

Bir dönemin en sevilen şarkılarına imza atan eski şarkıcı Erol Köse’ye eşi tarafından şok boşanma davası açıldı. Erol Köse’nin eşi Fulden Köse, hayatını zindana çevirdiğini öne sürdüğü eşi Erol Köse’den 50 bin TL nafakanın yanında 10 milyon TL’lik tazminat talebinde bulundu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda detaylar haberimizde…

Geçtiğimiz gün eski şarkıcı ve yapımcı olan Erol Köse hakkında açılan boşanma davası, sosyal medyanın ve internet gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Zira Erol Köse’den boşanmak isteyen eşi Fulden Köse’nin tazminat talebini duyanlar şok oldu. Fulden Köse, hayatını zindana çevirdiğini ileri sürdüğü eşi Erol Köse’den 50 bin TL nafaka ev 10 milyon TL tazminat istedi.

Ünlü müzik yapımcısı Erol Köse’nin Türkçe öğretmeni eli Fulden Köse boşanma davasına gerekçe olarak; zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürmenin yanında fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet ile beraber pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik hallerini ilgili mahkemeye sunarak eşi Erol Köse hakkında boşanma davası açtı.

Erol Köse Kontrolünde Yaşamak

Türkçe öğretmeni olduğu bilinen Fulden Köse, İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Emek Emre aracılığıyla boşanma davası talebinde bulundu. Fulden Köse, hazırlamış olduğu boşanma dilekçesinde eğitim sektöründe faaliyette bulunan özel bir okulda Türkçe öğretmenliği yaptığını ancak eski şarkıcı ve ünlü yapımcı Erol Köse ile 2015 yılında evlendikten sonra haksız yere işine son verildiğini kaydetti. Fulden Köse, bu işten çıkarılmanın ardından Erol Köse’nin kendisine okula dava açılması amacıyla kendi avukatına talimat verdiğini, fakat Erol Köse’nin vekalet verdiğini iddia ettiği avukatın okula dava açmadığını yıllar sonra öğrendiğini belirtti. Bu gelişmenin ardından işten ayrılırken almış olduğu tazminat ile kozmetik sektöründe ticaret hayatına başladığını ifade eden Fulden Köse, gerek evliliğinde gerekse de iş hayatında Erol Köse’nin kontrolü altında yaşamak zorunda kaldığını öne sürdü.

Sistematik İşkenceye Maruz Kaldı

Ünlü yapımcı Erol Köse ile 2015 yılında yaptığı evliliğin ardından kısa bir süre sonra yaşadığı yoğun strese bağlı olarak troid, migren, mide ağrıları, boyun fıtığı gibi pek çok hastalığa yakalandığını vurgulayan Fulden Köse, aile mahkemesine sunmuş olduğu dilekçesinde uzman psikologdan profesyonel destek aldığını kaydetti. Avukatın ifadelerine de yer verilen boşanma dilekçesinde “Sistematik işkenceye maruz kalan Fulden Köse, şiddet mağdurları gibi güven kaybı, yalnızlaştırılma, bağımlı hale gelme gibi sonuçlara sürüklenmiştir.” ifadesi yer aldı.

“Erol Köse Eve Kız Atıyor”

Fulden Köse, evde olmadığı sıralarda eşi Erol Köse’nin çok sayıda genç kızla kendisini aldattığını ifade etti. Söz konusu zina ve sadakatsizlik eylemlerine delil olarak eşinin Whatsapp ve Instagram yazışmalarını dosya içinde mahkemeye sunan Fulden Köse, tıp doktoru olan Erol Köse’nin müzik yapımcılığından her ay 30 ila 40 bin TL telif geliri aldığını belirtti. Bununla birlikte çalışanları adına almış olduğu gayrimenkullerden ise her ay 50 – 60 bin TL kira gelirinin olduğunu kaydetti.

10 Milyon TL Tazminat Talebi

Fulden Köse, hayatının çekilmez bir çileye dönüştüğünü ve Erol Köse’nin kadınlık gururunu hiçe saydığını öne sürerek boşanma dilekçesinde avukat Emek Emre, Erol Köse’nin aylık 50 bin TL tedbir nafakası ile 5 milyon TL maddi, 5 milyon da manevi olmak üzere toplam 10 milyon TL tazminat ödemesine hükmedilmesini istedi.

Erol Köse Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma davası haberlerinin ardından birçok kişi, internet üzerinden Erol Köse kimdir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını arıyor. İşte Erol Köse’nin hayatı…

Erol Köse 1965 yılında Elazığ’da doğmuş, müzik yapımcısı ve eski şarkıcıdır.

Kariyerine Komedi Dans Üçlüsü’nün bir üyesi olarak başlayarak müzik dünyasına ilk adımını atmıştır. Yaklaşık 8 yıl süren grup kariyerinin ardından Deniz Arcak’ın kendisi için albüm yapması teklifine olumlu bakan Köse, yapımcılık kariyerine başlamıştır.

Yapımcı olarak ilk yıllarında Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan ve Ferhat Güzel gibi şarkıcıların ilk albümlerini yapmıştır. Müzik sektörüne bir süre ara vermesinin ardından 2010 yılında tekrar yapımcılığa geri dönmüştür. Erol Köse Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.

Erol Köse’ye Şok Boşanma Davası: 10 Milyon TL Tazminat!

Erol Köse’ye Şok Boşanma Davası: 10 Milyon TL Tazminat!