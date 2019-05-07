Kadir Mısıroğlu Kimdir, Nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde hastalığı sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu sosyal medyanın gündeminde yer alan isimlerden biri oldu. Kadir Mısıroğlu’nun hayatı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Yaptığı politik yorumlarla bir kesimin büyük takdirinin toplarken bir başka kesimin de büyük tepkisini çeken merhum Kadir Mısıroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındaydı soruları internet ortamında araştırılmaya devam edilen konular arasında yer alıyor.

Ünlü tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun vefatı sosyal medya başta olmak üzere internet gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu’nun biyografisini merak eden internet kullanıcıları araştırmalarını sürdürüyor. Kadir Mısıroğlu kimdir ve Kadir Mısıroğlu kaç yaşında öldü sorularının cevaplarını ve tarihçi hakkında daha detaylı bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Kadir Mısıroğlu geçtiğimiz gün bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Takipçilerini yasa boğan gelişmenin ardından Mısıroğlu’nun cenazesi ikindi namazının akabinde toprağa verildi. Kadir Mısıroğlu neden öldü? Ünlü tarihçinin hayat hikayesini merak eden pek çok internet kullanıcısı, internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor. İşte yazar Kadir Mısıroğlu’nun biyografisi ve geniş kitleler tarafından çok merak edilen ölüm nedeni…

Kadir Mısıroğlu Kimdir?

Kadir Mısıroğlu, 24 Ocak 1933 tarihinde Trabzon’a bağlı Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Akçaabat’ta tamamlayarak mezun olan Kadir Mısıroğlu, lise eğitimi için Trabzon’a gitti. Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimi için İstanbul’un yolunu tutan Mısıroğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi.

Üniversite eğitimi boyunca hukuk alanındaki derslerden çok tarihe ilgi saran Kadir Mısıroğlu, Türkiye’nin yakın tarihi ile ilgili olarak bireysel araştırmalar yapmaya başladı. Gençlik yıllarında ve öğrencilik döneminde çeşitli gazete ve dergilerde takma isimler kullanarak yazılarını yayımlayan Mısıroğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra da tarih ile iç içe bir kariyer sürdürmeye devam etti.

Öğrencilik yıllarında katıldığı talebe yurtları ile Atatürk’e hakaret içeren yayınları ve kamuoyuna önünde yaptığı açıklamalar sebebiyle hakkında pek çok kere dava açıldı. Bu dönemde hakkında açılan soruşturmalar sonucunda hapis cezası da aldığı bilinen Mısıroğlu, 1974 yılında hayata geçirilen Genel Af ile serbest kaldı.

Kısa bir süre sonra tarihçilik kimliğinin yanında siyasi yönünü de öne çıkarmaya başlayan Kadir Mısıroğlu, Milli Selamet Partisi genel kurul üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi’nin ardından yurt dışına kaçan Mısıroğlu, 1983 yılında resmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından Türkiye’ye dönemeyen Mısıroğlu, İngiltere’ye iltica ederek uzun bir süre burada yaşamını sürdürdü. Kadir Mısıroğlu hakkında yaşanan gelişmelerin ardından 1991 yılında Türkiye’ye geri döndü.

Yayınları

Kadir Mısıroğlu tarihçi ve yazar kimliğiyle ilk kaleme aldığı kitabı olan “Lozan; Zafer mi, Hezimet mi?” kitabını 1964 yılında yayımladı. Ardından aynı sene içinde Sebil Yayınevini kuran Mısıroğlu, 1970 yılının ocak ayında Milli Türk Talebe Birliği’nde harf inkılabı ile ilgili verdiği bir konferansta söylediği açıklamalar neticesinde hakkında Eskişehir Örfi İdare Mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı verildi.

1976 yılının başından itibaren İslami bir dergi olan Sebil Dergisi’ni çıkarmaya başlayan Mısıroğlu, hakkında bu dergide yazmış olduğu siyasi yazılar sebebiyle sayısız davaya konuk oldu.

1980 ihtilalinin ardından Merkezi Umumi Heyeti hakkında tevkif kararı verince, daha önceden de hakkında açılmış olan davaların MSP davasıyla birleşmesiyle ortaya çıkan tablonun ağırlığından dolayı bazı arkadaşlarının ısrarı ile yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. 11 yıl gurbet özlemiyle yanıp tutuştuktan sonra ülkeye dönüş yapan Kadir Mısıroğlu 1991 yılında Türkiye’ye ayak basabildi.

Kadir Mısıroğlu’nun Vefatı

Bir süredir İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde tedavi gören Kadir Mısıroğlu geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi. 86 yaşında vefat ettiği belirlenen Mısıroğlu’nun cenazesi ikindi vakti Büyük Çamlıca Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde Mısıroğlu’nun oğlu olan Abdullah Sünusi Mısıroğlu ve aile üyeleri burada taziyeleri kabul etti.

Tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu’nun cenazesi, Büyük Çamlıca Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar’da bulunan Nasuh Mehmet Efendi Camisi haziresine defnedildi. Tören sırasında Büyük Çamlıca Camisi’nin iç ve dış avlusunun tamamen dolduğu dikkatlerden kaçmadı. Cenazeye katılım gösteren bazı vatandaşlar teşrik tekbiri getirdi.

Kadir Mısıroğlu Kimdir?

Kadir Mısıroğlu Kimdir?