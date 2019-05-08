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Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığı kapsamında unlu mamüller üreten fabrika, süpermarket, pastane ve fırın gibi yerlerde gıda denetimi gerçekleştiriyor.

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ZABITA EKİPLERİ, DENETİM YETKİSİNDEKİ İŞ YERLERİNDE HİJYEN, DÜZEN, RUHSAT, ETİKET ve FİYAT KONTROLLERİ YAPIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, On bir ayın Sultanı Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı gıda maddeleri tüketmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Ekipleri, Ramazan ayında fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin tespiti için Başkent genelinde denetimler gerçekleştiriyor.

GÜLLAÇ YAPIMINDAN KURUYEMİŞE KADAR SIKI KONTROL           

Zabıta ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; tatlı üretimi yapan unlu mamuller fabrikalarından süpermarkete, pastaneden fırına birçok işletmede denetim yapıyor. 

Güllaç yapımından kuruyemişe kadar özellikle Ramazan ayında tüketilen gıda ürünlerinde denetimleri artıran ekipler, işletme ruhsatlarının dışında öncelikli olarak çalıştırılan personelin hijyen belgelerini de kontrol ediyor.

GIDALARIN HAZIRLANMA VE SUNUM AŞAMASI DA DENETLENİYOR

İş yerlerinin sağlık kurallarına uyup uymadığını, gıda maddelerinin hazırlanma ve satışa sunulma aşamalarını titizlikle tek tek inceleyen ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürünleri ise tespit ederek imha ediyor.

Ramazan ayını bahane ederek birçok ürüne fahiş fiyat uygulayan iş yerlerine idari para cezası uygulayan ekipler, kurallara uygun davranan işletmelere de teşekkür ediyor.

Yapılan kontrollerde işletme sahiplerinin eksikliklerini tutanakla bildiren Zabıta ekipleri, uyarıları dikkate almayan işletmelere faaliyetten men etmeye kadar yaptırım uyguluyor. Sağlık kurallarını hiçe sayarak gıda maddesi üreten, halk sağlığını tehlikeye atan ve gerekli yasal mevzuata uymayarak kaçak yollardan gıda maddesi satışı yapan esnafa geçit vermeyen Zabıta ekipleri, 7/24 esasına göre çalışıyor.

Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

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Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

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Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

4/9
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Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

5/9
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Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

6/9
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Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

7/9
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Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

8/9
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Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

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Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

Büyükşehir Zabıtası Gıda Denetimi Gerçekleştiriyor

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