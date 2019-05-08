Altındağ’da binlerce gecekondunun yıkıldığı Beşikkaya Mahallesi Cinderesi bölgesindeki hak sahiplerine kira yardımı müjdesi geldi. Altındağ Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde hak sahipleri için kira yardımı ödenmesi karara bağlandı. Bölgede evlerinin yıkılması nedeniyle zor durumda kalan hak sahipleri, 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren kira yardımlarını yeniden alabilecekler. Ayrıca hak sahiplerine teslim edilecek konutların temellerinin 4 ay içerisinde atılması planlanıyor.

-Başkan ASIM Balcı düğmeye bastı

Cinderesi bölgesinde hak sahiplerinin mağduriyetine son vermek için kararlı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Hak sahiplerine haklarını bir an önce teslim etmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun neticesinde kira yardımları yakında başlıyor. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bölgede yapılacak konutların temellerinin 4 ay içinde atılması planlanıyor. Vatandaşlarımız bir an önce hakları olan kendi evlerine kavuşsunlar istiyoruz. Altındağ için ve Altındağlı hemşerilerim için hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Cinderesi Bölgesindeki Hak Sahiplerine Kira Yardımı

Cinderesi Bölgesindeki Hak Sahiplerine Kira Yardımı