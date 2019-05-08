Başkan Oğuz Bakan Kurum'la Bir Araya Geldi

Projeler masaya yatırıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Ziyarette Kahramanakazan’da yapımı süren ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Oğuz, söz konusu projelere ilişkin Bakan Kurum’a bilgi verdi. Kurum ve Oğuz, projelerin son durumuna ilişkin karşılıklı değerlendirmelerle bulundu.

Millet Bahçesi ve Satıkadın

Ziyaret kapsamında, Kahramankazan Millet Bahçesi ve Satıkadın Kentsel Dönüşüm projelerinin de aralarında bulunduğu bazı projeler masaya yatırıldı. Bakan Kurum, seçim öncesinde Kahramankazan’a yaptığı ziyarette, Ankara’ya kurulacak olan 5 Millet Bahçesi’nden birinin Kahramanakazan’a yapılacağının sözünü vererek, bu Millet Bahçesi’nin bakanlık eliyle yapılacak çalışma sonucu Kahramankazan’a kazandırılacağını söylemişti. Millet Bahçesi projesinin proje ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılarak, projede ilk adım atılmıştı. Kurum, Millet Bahçesi’nin haricinde 15 Temmuz Milli Direniş Parkı'nı da ilçeye kazandıracaklarını söylemişti. Bakan Kurum ayrıca, ilçede yapılacak olan Satıkadın Kentsel Dönüşüm projesinin de TOKİ eliyle yürütüleceğini kaydetmişti. Ziyarette, bu doğrultuda söz konusu projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunularak, gelinen nokta hakkında değerlendirme yapıldı.

Bakan Kurum’dan söz

Bakan Kurum, Kahramankazan’a yaptığı ziyarette, “Kahramankazan’ı eğitimiyle, üretimiyle, sağlığıyla, enerjisiyle, termal turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yere taşıyacağız. Başkanımız Serhat Oğuz Bey’in her türlü projesinin arkasındayız. Her türlü projesine, hemşehrilerimizin ihtiyacı olan her şeye bakanlık olarak destek vereceğiz” demişti. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her zaman Kahramankazan halkının yanlarında olduğunu belirterek, ilçedeki projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalıştıklarını ifade ettiği öğrenildi.

Verimli geçti

Başkan Oğuz, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, gerçekleştirilecek projelerin şimdiden Kahramankazan’a hayırlı uğurlu olmasını diledi. Oğuz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Bakanımız Murat Kurum ve çalışma arkadaşlarına ilçemize verdikleri desteklerden dolayı ilçe halkı adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Oğuz Bakan Kurum'la Bir Araya Geldi

Başkan Oğuz Bakan Kurum'la Bir Araya Geldi