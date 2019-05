Kardeş Çocukları 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Olacak?

Kardeş Çocukları dizisi, yayın hayatına başladığı günden bu yana her geçen gün artan izleyici sayısıyla geniş kitleler tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Sevilen dizinin muhteşem senaryosu, usta oyunculuk performanslarıyla birleşince tadına doyumsuz bir hikaye ortaya koyuyor. Giderek geniş kitleler tarafından sevilmeye başlayan Kardeş Çocukları dizisi her hafta hayranlarını televizyon ekranları başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Türk televizyon yapımlarının usta oyuncusu Mehmet Aslantuğ’un şöhreti yüksek bir doktoru oynadığı Kardeş Çocukları dizisinde yeni bölüm heyecanı devam ediyor. Sevilen dizinin hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmesinin ardından bu hafta ekranlara gelecek olan bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor.

Star TV’nin reyting rekortmeni olma adayı olan Kardeş Çocukları dizisinde 15. bölüm heyecanı yaşanıyor. Zira sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri olan Kardeş Çocukları yeni bölüm ilgi çekici senaryosuyla sabırsızlıkla bekleniyor. Başrollerinde usta oyuncu Mehmet Aslantuğ’un yanı sıra Türk televizyon yapımlarının en çok sevilen yüzlerinden olan Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kardeş Çocukları dizisi büyük beğeni ile takip edilmeye devam ediliyor.

Star TV, sevilen dizinin yeni bölüm fragmanını hem televizyon ekranlarından hem de internet üzerinden aynı anda yayınlayarak dizinin hayranlarının beğenisine sundu. Kardeş Çocukları 15. bölüm fragmanı yine geçmişteki bölümler kadar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merakla bekleyen Kardeş Çocukları dizisinin takipçileri, fragmanın yayınlanmasının ardından yeni bölümde neler yaşanacağını tartışmaya başladı. Sabırsızlıkla beklenen Kardeş Çocukları yeni bölüm fragmanına internet üzerinden erişebilirsiniz.

Kardeş Çocukları 15. bölüm fragmanında; Ümran’ın kocası Cemal’i arkasından silahla ateş ederek vurduğu görülüyor. Cemal’in öldüğü görüşen tanıtım filminde Yıldırım çocuğunu bulabilmek için mücadelesine devam ediyor. Fakat Ümran’ın Cemali silahla vurarak öldürdüğünü gören bir kişinin tanıklığı işlerin seyrini değiştirecek gibi gözüküyor.

Sevilen dizi Kardeş Çocukları yeni bölüm fragmanı sonrası meraklı bekleyiş sürüyor. Sabırsızlıkla yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden dizinin hayranları, bu hafta da her hafta olduğu gibi ekran başındaki yerlerini almak için can atıyor. Etkileyici senaryosu ve sürükleyici hikayesiyle büyük bir ilgiyle takip edilen Kardeş Çocukları dizisi hayranlarını ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kardeş Çocukları Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yayın hayatına girdiği günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kardeş Çocukları dizisinin senaryosunu Sırma Yanık kaleme alıyor. Sevilen dizinin yönetmenlik koltuğunda ise ünlü yönetmen Faruk Teber oturuyor. Star TV’nin en beğenilen dizilerinden biri olan Kardeş Çocukları 15. yeni bölümüyle 12 Mayıs 2019 Pazar akşamı ekranlardaki yerini alacak.

Kardeş Çocukları Son Bölümde Neler Yaşandı?

Kardeş Çocukları 14. Bölüm Özeti, sevilen dizinin son bölümünü kaçıranlar tarafından merak ediliyor. Her hafta olduğu gibi yine nefeslerin tutularak izlendiği Kardeş Çocukları 14. Bölümde, Ümran kendini tehlikeli bir oyunun içinde bulur. Umay ve Yıldırım’ın görüntüleri, Karayların beklemediği bir çığ gibi üstlerine düşüyor. Ümran Cemal’in yanında kaldığı süre boyunca adeta bir ölüp bir dirilir. Hayal ve Hayat, Volkan’ın kendilerine veda etmesini henüz atlamatamışken, kendilerini bir anda kıyametin ortasında bulur. Bütün bir gece boyunca annesinin nerede olduğundan bihaber kalan Hayat, Ümran’ı bulduğu sırada yeniden köşeye sıkışacaktır.

Umay, krizi kendi açısından fırsa çevirmek için harekete geçer. Yıldırım saygınlığını hiçe sayarak kendisinden gizlenen gerçeği ortaya çıkarmak için mücadelesine devam eder. Doğmamış bebeğinin toprağını bulmaya razı bir şekilde ipuçlarını aramaya koyulur. Yıldırım’ın attığı her adım onu kaçınılmaz gerçek ile yüz yüze getirken, Cemal ve Umay arasında yaşadığı esaretten bitkin duruma düşen Ümran ise bu kez erken pes etmemeye ant içmiştir. Her ne pahasına olursa olsun Cemal’i durdurmayı kafasına koyan Ümran, girdiği bu tehlikeli oyun içinde iki kız kardeşi can pazarına dahil eder.

Kardeş Çocukları Oyuncu Kadrosuna Flaş Transfer

Sevilen dizi Kardeş Çocukları yapımının daha önce 26 Mayıs tarihinde sezon finali yapılacağını duyurmuştu. Star TV ekranlarından yayınlanan dizinin oyuncu kadrosuna son olarak İstanbullu Gelin dizisiyle yıldızı parlayan ve ardından Meleklerin aşkı dizisinde rol alan Berkay Hardal dahil edildi.

