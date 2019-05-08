Ali İhsan Yavuz Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerin geride kalmasının ardından pek çok vatandaşımız ekranlarda sık sık yer alan Ali İhsan Yavuz’un kim olduğunu merak etmeye başladı. İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda Ali İhsan Yavuz kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır soruları yoğunluğunu artırmaya başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Ali İhsan Yavuz’un hayat hikayesi, birçok vatandaşımızın araştırma konusu oldu. Sosyal medyada da konuşulan ünlü siyasi isimler arasında yer alan Ali İhsan Yavuz’un hayatına dair önemli detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969 tarihinde Trabzon’un Yomra ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kent olan Trabzon’da tamamlayan Ali İhsan Yavuz liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra hukuk kariyerine başlayan Ali İhsan Yavuz, Sakarya Barosuna kayıtlı olarak yaklaşık 10 yıl kadar serbest avukatlık mesleğini icra etti.

Bir süre sonra görev yaptığı Sakarya’da siyasi kariyerine geçiş yapan Ali İhsan Yavuz, bu şehir içinde birçok görevde yer aldı. Bunlar arasında öne çıkanlar; Sakarya Merkez İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yer almaktadır. Bununla birlikte yaklaşık 7 yıl kadar da Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı, 2 yıl kadar Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Tüm bunların yanında 1 yıl kadar da Sakarya İl Başkan Yardımcılığı’nda siyasi ve hukuki işler biriminin başında görev aldı. Toplamda 10 yıl kadar pek çok teşkilatlarda aktif olarak görev yapan Ali İhsan Yavuz, daha sonra Sakarya ilinden milletvekili adaylığına adaylığını koydu.

Seçim sonuçlarına göre ülkemizde 24. 25. 26. ve 27. dönemlerde üst üste Sakarya Milletvekili olarak seçildi. Milletvekilliği görevinde bulunduğu bu sıralarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliğinde görev aldı. Ayrıca yine TBMM’de İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerini yerine getirdi.

Siyasi kariyerinde pek çok görev alan Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekilliği görevinde bulunduğu 4 dönem boyunca Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı’nda da 7 yıl başkan yardımcılığı yaptı. 2017 yılının Eylül ayından 2018 Ağustos tarihine kadar AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlendi.

31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla daha çok ekranlarda görmeye başladığımız Ali İhsan Yavuz, söz konusu seçimden önce AK Parti içinde yapılan 6. Olağan Kongrenin akabinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Seçimlerin sonlandırılmasının ardından süren itiraz işlemleriyle sık sık televizyon ekranlarından açıklamalarda bulunan Ali İhsan Yavuz evli ve 4 çocuk babasıdır.

Ali İhsan Yavuz Açıklamaları

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kamuoyuna açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız, çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir.” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte tüm iddiaların belgeli ve kesin hükümler içerdiğini belirten Ali İhsan Yavuz, “Ayrıca belgeye dayanmayan veya henüz teyit edilmemiş hiçbir bilgiyi de kamuoyuna duyduğumuz saygıdan ötürü bugüne kadar asla paylaşmadık” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı ile ilgili olarak birtakım değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu böyle bir kararı almaması durumunda gelecek dönemde seçim yapmanın çok çok zor olabileceğini ifade ederek kanunların yok sayılacağından bahsetti. YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından “Raydan çıkan durum yeniden raya alınmıştır. Biz de AK Parti olarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız.” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin olağan grup toplantısına katılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi. Burada bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Yavuz, mazbatası iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine nasıl bir görevlendirme yapılacağına ilişkin soruya yasaları örnek göstererek yanıt verdi. Bu konuda ilgili olan yasanın 44 – 45 ve 46. maddelerine vurgu yapan Ali İhsan Yavuz söz konusu süreci hukukçuların değerlendirdiğini ve nasıl bir uygulama yapacaklarını hep beraber göreceklerini dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sandık kurullarının oluşumuna ilişkin itiraz sürecinin sonuna gelindiğini kaydetti.

Ali İhsan Yavuz Kimdir?

Ali İhsan Yavuz Kimdir?