Seçkin Piriler Kimdir?
1980 doğumlu olan Seçkin Piriler, 1998 yılın Elite Model Look yarışmasında ikinci olarak modellik kariyerine başladı. Birçok markayla birlikte çalıştıktan sonra oyunculuğa atılan Piriler, Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi filmlerde rol aldı. 2003 yılında Kırmızı Pabuçlar albümüyle müzik dünyasına giriş yapan Piriler 4 sene evli kaldığı Kaan Tangöze ile 11 Mart 2016 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır.
Seçkin Piriler Kimdir?
Seçkin Piriler Kimdir?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz