Koray Avcı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Sosyal medyanın son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Koray Avcı kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır soruları daha sık sorulmaya başlandı. Bir otelin valesi ile tartışma yaşamasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcının vale görevlisine küfürler ve hakaretler yağdırdığı iddia edildi. Bunun üzerine internet ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Koray Avcı en çok tartışılan isimlerden biri oldu. Birçok internet kullanıcı da ünlü şarkıcının hayat hikayesini ve kariyerini merak eder oldu. Koray Avcı kimdir sorusunun yanıtı olarak araştırma yapanlara özel haberimizden yararlanabilirsiniz. İşte ünlü şarkıcı Koray Avcı’nın hayat hikayesi…

Koray Avcı 1 Ocak 1984 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Erzincan ilinin Tercan ilçesinden olduğu bilinen Koray Avcı, Ankara’da doğup büyüdü. Çocukluğundan beri hem resim hem de müzik sanatına büyük ilgi duydu.

Müzik kariyerine Ankara’da bulunan bazı performans mekanlarında zaman zaman şarkı söyleyerek başlayan Avcı, ailesinin baskısıyla müzik kariyerinden uzaklaşarak eğitim hayatına yoğunlaştı. 2008 yılında Muğla Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nü kazandıktan sonra Ankara’yı ve müzik kariyerini geride bırakıp eğitim hayatına başladı. Bu süreçte Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşıyla katılan Avcı, “beatbox ve Volkan Konak taklidi” yaparak 2. tura kadar yükseldi. Sokaklarda şarkı söylemeye başlayan Koray Avcı giderek sokağı daha çok sevmeye başladı.

2012 yılında okulundan mezun olarak Ankara’ya dönüş yapan Koray Avcı, mekanda şarkı söylemek yerine sokaklarda söylemeyi tercih etti. Aynı yıl içinde metroda şarkı söylerken bir Ankaralının kendisini videoya alıp internete yüklemesiyle sosyal medyada ünlendi ve popüler oldu. Bunun ardından birçok şehirde konserler vermeye başladı.

Koray Avcı Kimdir?

Koray Avcı Kimdir?