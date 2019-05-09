ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nedret Yener’in ev sahipliğinde İvedik OSB’de düzenlenen yemekte, protokolün yanı sıra kimsesiz çocuklar ve huzurevinde kalan yaşlılar ile bir araya gelen Yaşar, “Ülkemizin bugün en çok birlik, beraberlik ve barışa ihtiyacı var” dedi.

Birlik, beraberlik ve barışa ihtiyacımız var

ORSİAD üyeleriyle iftar sofrasında bulunmaktan onur duyduğunu da ifade eden Yaşar, “Çocukluğumun Ramazan aylarını özlüyorum. O zamanlar yaşadığımız Ramazan coşkusunu, insana verilen değeri, paylaşımı, birliği ve beraberliği özlüyorum. Ne yazık ki bugün ülkemizde de İslam aleminde de böyle Ramazanları yaşayamıyoruz. Hoş görüden, mütevazılıktan ve şükretme duygusundan uzaklaşmış bir atmosfer içerisindeyiz. Ramazan ayında dualarımız bunların biran önce bitmesi yönünde olsun. Allah ettiğiniz duaları, kıldığınız namazları, tuttuğunuz oruçları kabul etsin” diye konuştu.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan dualarla açılan oruçların arından sahneye çıkan Saray Engelsiz Yaşam Bandosu, Mehter gösterisi ile konuklardan bol bol alkış aldı.

Başkan Yaşar, ORSİAD'ın İftar Yemeğine Katıldı

Başkan Yaşar, ORSİAD'ın İftar Yemeğine Katıldı