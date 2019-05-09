Son olarak Beşikkaya, Güneşevler ve Gülpınar mahalleleri kapalı pazar alanına kavuştu. Söz konusu pazar alanlarının ortak özelliği ise üst kısımlarının tamamıyla kapalı olması… İçerisinde zabıta noktalarının, muhtarlıkların, abdesthanelerin ve lavaboların bulunduğu pazar alanlarında çizgilendirme ve numaralandırma çalışmaları da sona erdi. 294 tezgâhın yer aldığı Beşikkaya Pazar Alanı, bölgeye bambaşka bir hava kattı. Güneşevler Mahallesi’ndeki pazar ise 200 tezgâha sahip. İlçenin en yeni pazar alanlarından bir diğeri ise Gülpınar Mahallesi’ne yapılan 67 tezgâhlı kapalı pazar yeri. En taze meyvelerin ve sebzelerin satıldığı tezgâhlarda; bakliyat, giyim, ayakkabı, tuhafiye ve kurutulmuş ürünleri de görmek mümkün.

Yeni Pazar Yerleri De Yolda

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, pazar alanlarının modern ve estetik bir görünüme sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Balcı, söz konusu pazar alanlarında zabıta noktalarının, muhtarlıkların, abdesthanelerin ve lavaboların yer aldığına dikkat çekerek yine bu yerlerde temizlikten ödün vermediklerini söyledi. Altındağlı her vatandaşın huzur içinde alışveriş yapması için gereken tüm çalışmaları da yerine getireceklerini söyleyen Başkan Balcı, “ Yeni açılan pazar yerlerimiz esnafımıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun. Eski pazar yerlerinin bakımını da Altındağ Belediyesi olarak düzenli olarak gerçekleştireceğiz. Bu pazar alanlarına ek olarak mahallelerimize yeni kapalı pazar yerleri de kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Altındağ'da Modern Pazar Yerleri

Altındağ'da Modern Pazar Yerleri