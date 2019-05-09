Altındağ'da Ankara’nın İlk Engelsiz Parkı Açılacak

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara’daki medya temsilcileriyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde iftarda buluştu. Medya mensuplarının yoğun katılım gösterdiği iftar programında Başkan Asım Balcı, göreve başladığı günden itibaren yaptığı icraatları paylaştı. “Güzel bir seçim dönemi geçirdik” diyen Başkan Balcı, “Cumhur İttifakı olarak Altındağ’da güzel bir netice aldık. Bizim çalışmalarımız hiç seçim olmamış gibi sürüyor. Her fırsatta esnafımızı kucaklıyoruz, belediyemize bizleri ziyarete gelen, dertlerini anlatmak isteyen vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Kapımız herkese açık. Akşamları da yine mahallelere gidiyoruz. Oralarda da vatandaşlarımızla buluşmaya gayret ediyoruz” dedi.

Verilen Sözler Tutulacak

Seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü de ifade eden Başkan Balcı, “Geride kalan bir aylık süre içerisinde yoğun bir dönem geçirdik. Altındağlı hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tutmanın gayreti içerisindeyiz, çok önemli adımları atmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Altındağ’da çok sayıda tarihi ve kültürel alan var. Buraları insanların daha çok ziyaret etmesi için çalışmalar içerisindeyiz. Ulus, Hacı Bayram, Hamamönü, Hamamarkası ve Ulucanlar bizim çok önemli mekânlar. Önümüzdeki süreçte daha çok insanın buraya gelmesi için gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Altındağ'da Yapılacak Çok İş Var”

Göreve gelir gelmez yaptığı icraatları da anlatan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Biz seçimin ardından ilk olarak şehit yakınları ve gazilerimiz için belediyemizde özel bir birim kurduk. Bu çok anlamlı oldu. Bize ilk ziyareti zaten şehit yakınları ve gaziler yaptı. Çanakkale’ye hiç gitmediklerini söylediler. Bizde 300 kişilik kafileyi Ramazan’dan önce Çanakkale’ye gönderdik. Onlara ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Daha sonra başlamış olan ancak hizmete alınamamış 3 tane pazar yerimiz vardı. Bu pazar yerlerindeki eksikleri tamamlayıp hemen vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Bir taraftan da kentsel dönüşüm çalışmalarımız sürüyor. Önder Mahallesi’ndeki hafriyat ve yıkıntıları toparlıyor ekiplerimiz. Yaklaşık bin 500 kamyon moloz taşıdık ve bir o kadar daha taşıyacağımızı düşünüyorum. Bütün mahallelerimizi moloz ve yıkıntılardan temizleyeceğiz inşallah. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile iki kez görüştük. Önemli adımlar atacağız yakın zaman içerisinde. Önümüzdeki günlerde bunların müjdelerini halkımızla paylaşacağız. Altındağ’da yapılacak çok iş var” ifadelerini kullandı.

Engelli Çocuklara Park Müjdesi

Ankara’da engelli vatandaşlara park müjdesi de veren Başkan Asım Balcı, “Engelli okulları Altındağ’da çok sayıda... Ankara’nın birçok ilçesinden insanlar buraya geliyor. Onların bir kermes programına katıldım. Orada aileler, ‘Ankara’da engelli çocuklara yönelik hiç park yok’ dediler. Bizim engelli kardeşlerimizle ilgili çok önemli projelerimiz var. Onlar öyle söyleyince bizde yapmak için söz verdik. Arkadaşlarımızla hemen fizibilitesini yaptık ve çalışmalara başladık. Önümüzdeki hafta Engelliler Haftası. Engelliler Haftası bitmeden inşallah Engelsiz Parkı hizmete açmak için çalışıyoruz. Bu park Ankara’da bir ilk olacak. Bu parkı bütün engelli kardeşlerimiz kullanabilecek” diye konuştu.

Altındağ'da Ankara’nın ilk Engelsiz Parkı Açılacak

Altındağ'da Ankara’nın ilk Engelsiz Parkı Açılacak