Geçtiğimiz hafta düzenlenen büyük bir açılışla OR-AN'da Başkentlilere merhaba diyen Çankaya'nın yeni sanat adresi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi yaz dönemi için hazırlıklara başladı. Haziran ayı sonrasında yetişkin ve çocuk drama kurslarıyla atölye çalışmalarına başlayacak Merkez yeni dönemde 11 farklı atölye çalışması ile Ankaralılara farklı sanat dallarıyla hizmet verecek. Haziran ayının ikinci yarısında drama atölyeleri için kayıtların başlayacağı Kültür Ve Sanat Merkezi yaz döneminde sahnelenecek tiyatro oyunlarıyla da Başkentli sanatseverleri ağırlamaya başlayacak.

11 Farklı Atölye 300 Kişilik Çok Amaçlı Salon

Büyük şair Nazım Hikmetin adını taşıyan kültür ve sanat merkezi atölyeleri ve ev sahipliği yapacağı salon etkinlikleriyle halkın kültür-sanatla buluşmasını sağlayacak. Eylül ayı ile başlayacak yeni dönemde Nazım Hikmet Kültür Merkezi kaligrafi karikatür cam illüstrasyon modern minyatür gibi 11 farklı atölye çalışması ile Ankaralılara farklı bir sanat merkezi olarak hizmet verecek. 7 katlı binanın içerisinde çok amaçlı salon ve 10 farklı bölüm bulunuyor. Çocuklara yönelik çalışmaların yer aldığı Merkezde drama sanat tarihi ve çocuk yogası atölyeleri de bulunuyor. 300 kişilik konser salonu alt ve üst fuayesi ile birlikte 2 bodrum katta yer alıyor. Binanın bir katı ise özellikle kadın katılımcılara kolaylık sağlamak amacıyla bir çocuk bakım ünitesi şeklinde düzenlendi.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Yaz Dönemi İçin Hazırlanıyor

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Yaz Dönemi İçin Hazırlanıyor