Türk pop müziğinin en sevilen isimleri arasında yer alana Sibel Tüzün son dönemde sosyal medya ve internet dünyasının hakkında konuşulan ünlülerinden biri olmaya devam ediyor. Sosyal medyada iptal edilen konseri hakkında büyük destek gören Sibel Tüzün’ün hayat hikâyesi pek çok internet kullanıcısı tarafından merak ediliyor. Ünlü Türk pop müziği şarkıcısı hakkında Sibel Tüzün kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları sık sık araştırma yapılan konular arasında yer alıyor. İşte ünlü şarkıcı Sibel Tüzün’ün kariyeri ve hayatına dair önemli bilgiler…

Çocukluğundan beri müziğe büyük ilgisi olan ve müzik ile iç içe bir çocukluk geçiren Sibel Tüzün, Türk Pop müziği camiasında önemli isimler arasında yer alıyor. Opera ve Batı müziği eğitimleri alan ünlü şarkıcı, jazz, rock ve pop müzik türünde eserler vermeye devam ediyor. İşte internet kullanıcıların Sibel Tüzün hakkında en çok merak ettikleri soruların yanıtları ve daha fazlası…

Sibel Tüzün Kimdir?

Tam adıyla Ayşe Sibel Tüzün, bilinen sahne adıyla Sibel Tüzün, 29 Eylül 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türk pop müzik sanatçısı olan Sibel Tüzün, opera ve batı müziği eğitimi almıştır, şarkılarını jazz, rock ve pop standartlarına göre seslendirmektedir.

Sibel Tüzün küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgisiyle dikkat çekti. Henüz 7 yaşındayken 1978 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu’nda ilk müzik eğitimine başlayan Tüzün, eğitim hayatı boyunca hep müzik ile iç içe oldu. Ortaokul eğitimine devam ederken yine TRT radyosunun bu sefer Gençlik Korosu’nda yer alan Tüzün, çok sesli müziğe ilk adımını atmış oldu. Bu koroda Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Gökçen Koray, Cenan Akın, Yücel Elmas ve Hikmet Şimşek gibi öğretmenler ile koro şeflerinden eğitim almayı sürdürdü.

Beşiktaş Atatürk Lisesi’nde okuduğu yıllarda da müzikle ilgilenen Sibel Tüzün, bu dönemde daha çok pop ve rock müziğe yakınlaştı. 1986 yılında yapılan Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması’nda okulunu temsilen sahne alan Tüzün, bu yarışmada 3.lük ödülünün sahibi oldu. Aynı yarışmada besteci ve aranjör Melih Kibar ile tanıştı ve reklam filmlerini seslendirmeye başladı. Daha sonraki süreçte Ajda Pekkan başta olmak üzere, Nükhet Duru, Erol Evgin gibi pek çok dönemin yıldız ismine em albümlerinde hem de sahne çalışmalarında eşlik etti.

Lise eğitiminden sonra konservatuara gitmek isteyen Sibel Tüzün, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Konser Şarkıcılığı Bölümü’nün açmış olduğu yetenek sınavını birincilik ile kazanarak bu kurumda eğitimine başladı. Eğitim hayatı boyunca klasik müzikte öğrenciliğini, jazz ve pop müzikte de yorumculuğunu sürdüren Tüzün, 1991 yılında ilk profesyonel müzik yaşamına giriş yaptı. Sibel Tüzün, TRT Altın Anten, Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması ve Eurovision Şarkı Yarışması’na katılarak pek çok ödülün sahibi oldu.

1992 – 1998 Dönemi

Sibel Tüzün müzik kariyerinde 6 Aralık 1992 yılında Raks Müzik Yapım ile anlaşma imzaladı. Bu süreçte 1993 Ocak ayında ilk albümünü piyasaya süren Tüzün, bu albümüne “Ah Biz Kızlar” adını verdi. Bu albümde yer alan Ah Biz Kızlar şarkısı dışında Beni Bağlamaz ve Şamata adlı şarkıları uzun süre hit oldu. Bu başarının ardından Sibel Tüzün yaklaşık 2 yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında pek çok konser verdi.

Takvimler 1998 yılının Haziran ayını gösterdiğinde Sibel Tüzün “Hayat Buysa Ben Yokum” albümünü müzik piyasasına sürdü. Bu albümde yer alan 8 parçanın sözlerini Sibel Tüzün yazdı. Bu zamanki müzik tarzına tamamen zıt bir şekilde rock temalı bir albüm hazırlayan Sibel Tüzün, hard rock müzikseverlerin beğenisini kazandı. Bu başarısının ardından 2001 yılında bir rock albümü daha hayranlarının beğenisine sunuldu.

2001 – 2005 Dönemi

2001 yılının Mart ayında “Yine Yalnızım” albümünü piyasaya sundu. Bu albümde yer alan 3 parçası Yunancaya çevrildi. Albümdeki 5 şarkıya klip çeken Sibel Tüzün uzun bir süre müzik listelerinde yer aldı.

2005 – Günümüz

Sibel Tüzün TRT tarafından 2006 yılında Atina’da düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye adına yarışmak için seçildi. “Süper Star” adlı şarkısıyla 51. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Sibel Tüzün yarışmada 11. oldu.

Sibel Tüzün Kimdir?

Sibel Tüzün Kimdir?