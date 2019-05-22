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- 22 Mayıs 2019

Balcı, Çay Davetine Katıldı

Vatandaşlarla sürekli iç içe olan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, iftar sonrası kendisine balkondan yapılan çay davetini de geri çevirmeyerek Aydın ailesinin misafiri oldu.

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DAVET GELDİ, ÇAYA GİDİLDİ

Her akşam farklı bir mahalle ile iftar yapan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Çamlık ve Alemdağ sakinleriyle oruç açtı. Karapürçek’teki Zümrüt Düğün Sarayı’nda gerçekleştirilen iftar programına her iki bölgeden bin kişi katıldı. Mahallelilerle tek tek sohbet eden Başkan Balcı, iftar sonrasında da Karapürçek esnafını gezdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Asım Balcı esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Mahallede gezerken Mustafa Aydın ve ailesinin balkondan yaptığı çay davetini geri çevirmeyen Başkan Balcı’ya, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca eşlik etti. Evde çay daveti için misafir olan Başkan Balcı, Altındağlılarla iç içe olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

-“HALKIMIZLA İÇ İÇE OLACAĞIZ”

Sokakta vatandaşlarla beraber olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Sokakta, caddede, parkta vatandaşla beraber olmayan, dertleri dinlemeyen bir yönetici ne kadar güzel projelere imza atarsa atsın bazı şeyler hep eksik kalır. Önemli olan halkın gönlüne girebilmek. Biz Altındağ’ı karış karış gezerek vatandaşlarımızla olan gönül bağımızı güçlendiriyoruz. Altındağ’a kazandıracağımız projeleri hemşerilerimizle istişare ederek hayata geçireceğiz. Gelen talepleri, istekleri tek tek not ediyoruz, çözüme kavuşturmak için uğraşıyoruz. Biz halkımızın dertleriyle dertlenip onlarla yan yana olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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