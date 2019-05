Günay Musayeva Kimdir?

Magazin gündemine bomba gibi düşen manken Günay Musayeva, sosyal medya başta olmak üzere birçok internet platformunda hakkında en çok araştırma yapılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Nitekim son dakika haberi olarak hem televizyon ekranlarından izleyiciler ile buluşan magazin programlarında hem de magazin haberlerinde duyurulan gelişmelere göre ünlü manken Günay Musayeva’nın sevgilisini bıçakladığı iddia edildi. Son dakika gelişmesi karşısında pek çok magazin takipçisi bu haber karşısında adeta şok yaşadı. Günay Musayeva hakkında merak edilen tüm gelişmeleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Sevgilisini Bıçakladığı İddia Edildi

Güney Musayeva, Sarıyer’deki kendine ait evde sevgilisi Taha Tatlıcı ile hararetli bir tartışma içine girdi. Kavga devam ederken odada bulunan Günay Musayeva’nın 6 yaşındaki oğlu Cihangir Can Karel de korkarak ağlamaya başladı. Bunu gören ünlü manken masada bulunan yemek bıçağını alarak sevgilisi Taha Tatlıcı’ya saldırdı! Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından bütün internet kullanıcıları olayın detaylarına ve ünlü manken Günay Musayeva’nın hayat hikayesini merak etmeye başladı.

Azeri asıllı Türk manken Günay Musayeva’nın bıçaklı saldırıda bulunmasının ardından başta sosyal medya olmak üzere pek çok internet platformunda, magazin gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin yankıları sürmeye devam ediyor. Daha önce Tolga Karel ile yaptığı evliliğin ardından epey bir süre magazin gündeminde yer alan manken Günay Musayeva, bu sefer de yapmış olduğu bıçaklı saldırı ile son dönemin en çok konuşulan kişisi olmayı başardı.

Magazin gündemini sarsan ve magazin dünyasını yakından takip eden kişileri şok eden gelişmede Taha Tatlıcı sevgilisi Günay Musayeva tarafından bıçaklandığını öne sürerek ünlü mankenden şikayetçi oldu. Musayeva karakola gelip ifade verdi. Ünlü mankenin karakolda verdiği ifadede “kendimi ve oğlumu korudum” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Magazin muhabirleri, Günay Musayeva ve sevgilisi Taha Tatlıcı arasında yaşanan bu bıçakla yaralamalı kavganın detaylarına ulaştı. Sosyal medyanın da kısa sürede hakkında en çok konuşulan trend konularından biri olmayı başaran olayla ilgili merak edilenler yazımızın devamında yer alıyor.

Manken Günay Musayeva ve sevgilisinin 19 Mart günü Beşiktaş’ta kavga ettikleri öğrenildi. Tartışma Musayeva’nın evinde şiddetlenerek devam etti. Bu sırada kavganın ortasında kalan ünlü mankenin 6 yaşındaki oğlu Cihangir Can Karel, kavganın şiddetlenmesinden korkarak ağlamaya başladı. Taha Tatlıcı, ünlü mankenin oğlunun koltuğa fırlatınca Musayeva masada bulunan yemek bıçağını kaparak sevgilisine saldırdı. Bu gelişmenin ardından Taha Tatlıcı polise giderek ünlü mankenden şikayetçi olduğunu bildirdi. Karakola ifade vermeye gelen Azeri asıllı Türk manken Günay Musayeva, ifadesinde “oğlumu ve kendimi korudum” dedi. Ancak olayla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından Günay Musayeva hakkında silahla kasten adam yaralama suçundan dava açıldı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen ve ünlü mankenin hayranlarında da soğuk duş etkisi yaratan bıçakla yaralama olayının ardından pek çok internet kullanıcısı Günay Musayeva kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Azeri asıllı olduğu bilinen Günay Musayeva’nın hakkında dava açılmasının ardından ünlü mankenin yaşamı mercek altına alınmaya başlandı. İşte son dönemde hakkında en çok araştırma yapılan ünlü isimlerden biri olan manken Günay Musayeva’nın hayat hikayesi…

Günay Musayeva, 7 Şubat 1986 tarihinde Azerbaycan’da dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri ekran karşısında olma hevesi olan Musayeva, Bakü Devlet Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nü birincilik derecesiyle bitirdi. Daha sonra bu alanda master yaptı.

2010 yılı itibarıyla düzenlenen Best Model Azerbaycan yarışmasına katılan Günay Musayeva bu yarışmadan birinci seçilerek Azerbaycan’ın en güzel mankeni oldu. Daha sonra yine aynı yıl içinde ancak bu sefer Bulgaristan’da düzenlenen Best Model of the World yarışmasına da katılan Günay Musayeva, bu yarışmada ikinci seçildi. Mankenlik kariyerinin yanında pek çok sinema ve reklam filminde de oynadığı bilinen Günay Musayeva, Türk hayranları tarafından Ezel dizisinde gösterdiği başarılı performansın ardından tanınmaya başlandı.

Günay Musayeva, oyuncu Tolga Karel ile 29 Ağustos 2011 tarihinde yıldırım nikahı kıyarak dünya evine girdi. Bu evlilikten Cihangir Can adında bir oğlu olan Musayeva, 2015 yılında Tolga Karel’den boşandı. Ünlü mankenin son olarak Taha Tatlıcı ile aşk yaşadığı biliniyor.

Günay Musayeva Kimdir?

