Cüneyt Arkın Kimdir?

Yeşilçam sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın vefat ettiği haberi sosyal medyada çığ gibi büyüyerek yayılmış ve sevilen oyuncunun hayranlarını adeta kahretmişti. Ancak bir süre sonra bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılınca, Türk sinemasının ve Cüneyt Arkın’ın sevenleri derin bir oh çekmişti. Türk sinemasının efsane oyuncularından biri olan Cüneyt Arkın geçtiğimiz gün resmi sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında çıkan asılsız haberler ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Tüm sevenlerine seslenen Cüneyt Arkın “Sağlık durumum gayet iyi” ifadesiyle hayranlarının yüreklerine su serpti.

Türk sinemasının üstatları arasında yer alan Cüneyt Arkın hakkında sosyal medyaya düşen haberler herkesin şok yaşamasına neden olmuştu. Zira geçtiğimiz günlerde Instagram ve Twitter sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan biri de ünlü sanatçının sağlık durumunun kötüye gittiği ile alakalıydı. Bir süre sonra da Yeşilçam sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın’ın vefat ettiği yönünde haberler, tüm sosyal medya kullanıcılarını adeta kahretmişti. Ancak daha sonra Cüneyt Arkın’ın sağlık durumu hakkında çıkan bu tür söylentilerin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Usta oyuncunun sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve bu tür haberlerin gerçeklik payı olmadığı belirtildi.

Resmi Instagram Hesabından Açıklama Geldi

Sağlık durumu hakkında yapılan ve sosyal medyanın gündemine düşen haberler ile ilgili olarak açıklama yapma gerekliliği duyan Cüneyt Arkın’ın resmi Instagram hesabından takipçilerine sevindirici haberler geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan kamuoyu duyurusunda “Son iki gündür yine bazı sosyal medya hesaplarında sağlık durumu hakkında yalan yanlış haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyin.” denildi. Bu açıklamanın yapılmasının ardından kısa bir süre sonra sosyal medyada Cüneyt Arkın’ın vefat ettiğine yönelik konuşulan konuların yerini usta oyuncunun sağlık durumunun gayet iyi olduğuna yönelik konular aldı. Yeşilçam sinemasının emektar ismi resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada ayrıca “Sağlık durumum gayet iyi” ifadelerini kullandı.

“Çok Şaşırıyoruz ve Çok Üzülüyoruz”

Usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın, sosyal medyada Cüneyt Arkın’ın sağlığı yönünde çıkan haberlerin kendisini çok üzdüğünü belirterek, “Kim, neden böyle bir şey yapıyor anlamak mümkün değil.” ifadelerini kullandı. Bu tür asılsız iddiaların sosyal medya gündemine bilerek getirilmesinden şaşkınlık duyduğunu da kaydeden Betül Arkın, “Biz de çok şaşırıyor ve üzülüyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Eşi Cüneyt Arkın’ın 3 gün önce bir organizasyona katıldığının altını çizen Betül Arkın, ünlü sanatçının sağlık durumunun organizasyona katıldığı günkü gibi gayet iyi olduğunu belirterek, sosyal medya başta olmak üzere kimsenin bu tür yalanlara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Yeşilçam sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikte kamera karşına çıkmıştı.

Cüneyt Arkın Kimdir?

Yeşilçam sinemasının unutulmaz aktörlerinden olan Cüneyt Arkın hakkında son günlerde çıkan gerçek dışı haberlerin ardından pek çok internet kullanıcısı, internet üzerinden yaptıkları araştırmalarda Cüneyt Arkın kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Cüneyt Arkın, resmi Instagram hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. İşte Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın hayat hikayesi…

Gerçek ismi Fahrettin Cüreklibatur olan Türk sinemasının efsane jönü, 1937 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Çocukluğu çiftlikte geçen Arkın, Eskişehir Necatibey İlkokulu’na gitti. Daha sonra Eskişehir Lisesi’nde öğrenciyken çeşitli hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu. İstanbul’da tıp fakültesi sınavlarından başarılı olduktan sonra tıp eğitimi almaya başladı.

1963 yılında ünlü “Artist” dergisinin düzenlemiş olduğu sinema yarışmasına girdi ve birincilik ödülünün sahibi oldu. Bu sırada tıp fakültesini bitirdikten sonra tekrar Eskişehir’e döndü. Aynı yılın yazında Halit Refiğ ile tanıştı. Bunun ardından “Gurbet Kuşları” filminde rol aldı. Gazeteci Vecdi Benderli Cüneyt Gökçer’den Cüneyt, Ramazan Arkın’dan da Arkın isimlerini alarak Cüneyt Arkın ismini yarattı.

Malkoçoğlu ile hafızalara kazınan Cüneyt Arkın, 1982 yılında çektiği Dünyayı Kurtaran Adam adlı filmiyle dünya sinema tarihindeki en kötü 100 film arasında gösterildi. 1992 yılından itibaren televizyonun yükselişiyle birlikte dizi oyunculuğuna geçiş yaptı.

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında Güler Mocan ile yaptı. Ancak 1968 yılında bu evlilik sona erdi. Cüneyt Arkın’ın bu evlilikten Filiz adında bir kızı vardır. Ünlü sanatçının Betül Işıl Arkın ile yaptığı ikinci evlilikten ise Kaan ve Murat adında iki oğlu bulunmaktadır.

Cüneyt Arkın Kimdir?

Cüneyt Arkın Kimdir?