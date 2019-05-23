Filistin’de Görmeniz Gereken 9 Yer

Filistine giden turistlerin büyük çoğunluğu Noel zamanı gidiyor ve Beytüllahim geceyarısı ayininde binlerce ziyaretçi ile dolup taşıyor. Din turizmi için Noel ve Paskalya önemli tarihler fakat yılın diğer zamanlarında fiyatlar daha düşük ve kalacak yer bulmak da daha kolay.

Geçtiğimiz yıllarda yeni oteller konukevleri hosteller ve evlere alma uygulamaları Batı Şeriada yaygınlaşmaya başladı.

İzdihar Filistin Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı Naim Abu Riash Filistine giderseniz eğer görmeniz gereken yerler hakkında şu bilgileri veriyor:

SEBASTIA

Etkileyici Hellenic gözetleme kuleleri harap Samiriye sarayları ve yıkılmış Bizans kiliseleri ile oldukça iyi bilinen kısa gezilerin yapıldığı bir yer. Filistinin Sebastia köyündeki yeni bir toplum turizm projesi bu bölgede kalmayı bir keyif haline getiriyor. Küçük zarif taze ekmek zeytinyağı otlar ve etraftaki bahçelerden getirilmiş meyvelerin yer aldığı nefis kahvaltıyı kilometrelerce uzanan zeytinliklere bakan terasta muhteşem brir manzara ya da Bizans Memluk döneminden kalma yenilenmiş odalarda servis ediliyor. Bölge halkından gençler Osmanlı tren istasyonu ya da eski makamat İslami mabedler-de enformasyon merkezi tarafından eğitilerek görevlendiriliyorlar. Enformasyon merkezi ve konukevi köyün ana meydanının hemen yanında yer alıyorlar.

Büyük altından Kubbetüssahra belki de Kudüsün uluslararası bilinen simgesi olabilir fakat İslamın üçüncü en kutsal bölgesi. El Aksa Camiine girmek biraz girişimcilik gerektirebilir. Müslüman olmayanların girişi Ağlama Duvarı Meydanındaki güvenlik kapılarının gerisinde kalır. Sabahın erken saatlerinde oraya gidin ve sırada beklemeye hazır olun çünkü beklemenin her saniyesine değer. Kubbetüssahranın altın-mavi kubbesi ve El-Aksa Camiinin ağırbaşlı ihtişamının yanında tapınak kompleksi daha küçük fakat aynı derecede güzel yapılara ev sahipliği yapar. Memluk döneminden kalma Kayıtbayın sebili çeşme Mısır dışında rastlanan nadir taş işçiliği örnekleri ile görmeye değer bir yapıdır.

DEYR GASSANEH

Mourid Barghoutin I Saw Ramallah [http://www.guardian.co.uk/books/2004/apr/17/highereducation.biography]ını okuyanlar Deir Ghassanehi hatırlayacaktır. Ramallahın kuzeyinde yer alan büyüdüğü küçük köy eski taş evleri dar sokakları ve avlularıyla otobiyografik romanda nefis bir şekilde tasvir ediliyor. Osmanlı Filistininin bir kısmını yöneten ailelerden birinin üssü olan çoğu 18. Yüzyılda yapılmış evlerin çoğunda kuşatma zamanınd kullanılmak üzere sarnıç zeytinyağı ve tahıl depoları bulunmaktadır. Şimdi yerel kadın birliği köyün içine bir yol olşturmuş köye dair eşya ve eserlerin olduğu küçük bir müze işletmekte ve yerel yiyecekelrin olduğu muhteşşem ziyafetler vermekte. Öğleden sonraları da otantik Filistin mutfağı dersleri vermektedirler.

JENIN ESKİ ŞEHİR

Sabah 4.30da uyanmak nadiren bir artı getirir. Serin berrak şafak vakti işitilen büyülü ezanın ibadete çağıran sesi Jenin tepelerinde dolaşır.

YÜRÜŞ VE BİSİKLET ROTALARI

Organize yürüyüş ve bisiklet turları Filistin kırsalını görmek ve uluslararası ziyaretçilere yeni yeni açılmakta olan El-Faraa ve Akraba gibi küçük kasaba ve köylerde yerel ailelerle tanışmak için giderek daha kolay düzenlenmektedir.

Bike Palestinein güzergahları kuzey Batı Şerianın yemyeşil tepelerini güneydeki ürkütücü Yahuda Çölünü ve Eriha ve Beytüllahim gibi tarihi şehirleri kapsamaktadır. Hz. İbrahim ve Hz. İsanın dolaştığı yerlerden esinlenerek oluşturulan İbrahim Yolu Abraham Path ve Doğuş Patikası Nativity Trail rotaları kuzey ve orta Batı Şeriada tüm inançlı ya da inancı olmayan yürüyüşçülere açık yürüyüş parkurlarıdır.

HAMAM AL ŞİFA NABLUS

Tüm bu yürüyüşler ve bisiklet sürmelerden sonra ciddi bir rahatlama gerekeceği muhakkak. Nablus yerli yapım zeytinyağı sabunları ve maajları ile geleneksel sıcak buhar soğuk suyun olduğu iki Osmanlı hamamına ev sahipliği yapmaktadır. 17. Yüzyıldan kalma Hamam Al Şifa en tanınmış hamamdır. Bazı yerel gönüllü organizasyonlar ve oteller Türk hamamı deneyiminin yanı sıra banyonun lüks yastık kaplı dış odasında çay tatlılar ve nargile içeren organize geziler düzenlemektedir. Al Şifa PalFest literature festival [http://www.palfest.org/] sırasında Arapça müzik konserlerine hatta kitap okuma seanslarına da ev sahipliği yapmaktadır.

HİŞAM SARAYI ERİHA

Kadim mahmur çöl şehri Erihanın havası geri kalan Batı Şeriadan tamamen farklıdır. Yaz aylarında gelen ziyaretçiler şehir sakinlerinin sıcaktan korunmak için gece döndüklerini görecektir. Geniş ve düz yollar geceleri sessiz bisikletçilerle doludur. Ein As-Sultan Caddesi boyunca yer alan ve kışın iç mekan masalarına çekilen bahçe restoranlarında begonvil ve yaseminlerin altında geç saatte ağır ağır barbeküler yapılır. Kasr Hisham - Hisham Sarayı Erihanın en görkemli mekanlarından biridir. Bir deprem tarafından yılkılmadan öncekü görkemini karaöşık oyma taş işçiliğinden anlamak mümkündür ve ünlü Hayat Ağacı mozaiğinde 8. Yüzyıl Emevi ustalarının yeteneği tüm güzelliğiyle kendini göstermektedir.

HEBRON PAZARI

Eski Hebron çarşısının ana girişinin hemen içinde güzel bir şekilde işlenmiş malzemelerle dolu Batı Şerianın tek kefiye fabrikasından kareli eşarpların satıldığı ve kadınların işlettiği küçük dar bir dükkan bulunur.

Dükkanın karşısındaki banklarda bir falafel sandviçiyle yağlı tuzlu lezzetli Hebron tarzında kızarmış patates ve patlıcanla yapılan oturabilir ve çay içebilirsiniz.

AKKA

Haçlı krallığının başkenti ve Napolyonun Ortadoğudaki emellerinin tahkimatı olan Akdenizdeki küçük liman kenti Akkanın eski yerlerine de uğramayı unutmayın. Uykulu limanın hemen bitişiğinde taze balık yemekleri sunan Abu Christo balık restoranı bulunmaktadır. Sadece birkaç metre uzaklıkta yolculuğun sona erdiği İpek Yolu trenlerinin istasyonu sıra sıra taş kemerleriyle kocaman kervansaraylar ve görkemli hanlar bulunur. Bunlar kısmen terk edilmiş ziyaretçilerin serbestçe gezinebildiği yerel moda fotoğrafçılarının ve futbol oynayan küçük çocukların duvarlardan düşecek parçalar için yazılı uyarıları görmezden geldiği yerlerdir.

EL AKSA CAMİİ

EL AKSA CAMİİ