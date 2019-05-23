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Coşkun Sabah, Pursaklar'da Konser Verdi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Coşkun Sabah Pursaklar’da unutulmaz bir konser verdi. İlçe sakinleri konsere büyük ilgi gösterdi.

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Coşkun Sabah, birbirinden güzel unutulmaz eserlerini seslendirerek vatandaşlarımıza keyifli dakikalar yaşattı. Dinleyenlerin kimi zaman hüzünlendiği, kimi zamansa eğlendiği gecede Coşkun Sabah, kendi eserleriyle beraber “Hatıram olsun”, “Dalgalandım da duruldum”, “Beraber yürüdük biz bu yollarda”, “Bir şarkısın sen” gibi Türk Sanat Müziğinin unutulmaz bestelerini de okudu.

Pursaklar Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ufuk Sipahi, ‘’Mütevaziliğiyle ve kişiliğiyle bir ekol olan Coşkun Sabah’a bizlere yaşattığı duygular için teşekkür ediyorum.‘’ dedi. Konserden sonra Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in selamlarını ileterek çiçek takdim edip teşekkür etti.

Sanatçı Coşkun Sabah'da, “Bugün de çok güzel bir konser oldu. Eğlenceli, hüzünlü, duygulu, karma güzel bir konser oldu. Beni dinlemeye gelen Pursaklar halkına ve beni sizle buluşturan Ertuğrul Başkana teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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