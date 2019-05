Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Erkenci Kuş, yayın hayatına girdiği günden bu yana her geçen gün izleyici sayısını artırmasıyla geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Türk televizyon yapımlarının arasında en sevilen dizilerden biri olarak gösterilen Erkenci Kuş gerek sürükleyici senaryosu gerekse de başarılı oyunculuklarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran yapımlardan olmasıyla öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Erkenci Kuş 42. bölümün sonrasında dizinin hayranlarına müjdeli haber geldi. Sevilen dizinin yayıncı kuruluşu Star TV Erkenci Kuş 43. bölüm fragmanını hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden yayınladı!

Başrollerinde Türk televizyonlarında görmek istenilen ünlü simalar; Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler ve Birand Tunca gibi oyuncuların bulunduğu Erkenci Kuş dizisi reyting rekorlarını alt üst etmesiyle dikkat çekiyor. Zira yayın hayatına girdiği günden bu yana geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Erkenci Kuş dizisi pek çok farklı kuruluştan verilen tüm ödülleri toplamasıyla da öne çıkıyor. Erkenci Kuş 43. bölüm fragmanı da yayınlandığı andan itibaren hem sosyal medyada hem de diğer internet platformlarında çok konuşuldu. Sevilen dizinin hayranları yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında tartışmalara başladı. Sabırsızlıkla beklenen Erkenci Kuş 43. bölüm öncesinde en çok merak edilen gelişmeler yazımızda yer alıyor…

Erkenci Kuş 43. Bölüm Fragmanı

Büyük bir ilgiyle takip edilen ve her hafta hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başaran Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı bugün yayınlandı. Yeni bölüm tanıtım filminin internet üzerinden dizinin hayranlarına sunulmasının ardından kısa bir süre içinde Erkenci Kuş dizisi yine sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Erkenci Kuş 43. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Nitekim fragmanda yeni bölümde yaşanacaklara dair pek çok ipucu bulunuyor.

Erkenci Kuş 43. yeni bölüm 2. fragmanında; Can, Yiğit’i alt etmeyi başardığını düşünürken Sanem’den bu duruma hiç beklenmedik bir tepki geliyor. Bunun yanında Yiğit’in de Sanem’den kolay kolay vazgeçmeye niyetinin olmadığı görülüyor. Can’ın babası çabalarına devam ederek yine Sanem ve Can’ı bir araya getirecek bir sebep uyduruyor. Sanem’e bakması için bıraktığı bebek, Can ile Sanem’in tekrar yakınlaşmasına neden oluyor. Sonunda Sanem hislerine yenik düşerek Can’ın karşısına geçiyor ve ona bu sefer kendisini bırakıp gidemeyeceğini söylüyor. İşte Erkenci Kuş 43. bölüm fragmanı hakkında tüm detaylar…

Erkenci Kuş Son Bölümde Neler Yaşandı? Erkenci Kuş 42. Bölüm Özeti…

Her hafta geniş bir izleyici kitlesini ekran başına kilitlemeyi başaran Erkenci Kuş, sürükleyici senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Her ne kadar yayın günü ve saatinde reytinglerde rekor üstüne rekor kırsa da dizinin hayranları bazen bölümleri takip etmekte zorlanıyor. Bu sebeple yazımızda Erkenci Kuş dizisinin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümünde neler yaşandığına dair detaylar bulunuyor. İşte sevilen dizinin geçtiğimiz bölümünü kaçıranlar için Erkenci Kuş 42. bölüm özeti…

Can, Yiğit’i alt etmek için yeni bir plan hazırlıyor. Boş bir hard diskin içinde kulübede Sanem’in kitabının yakıldığı gecenin görüntülerinin olduğunu söylüyor. Ancak hard diskin boş olduğunu iyi biliyor. Planını uygulamak için harekete geçtiğinde Emre ile anlaşarak söz konusu hard diski Yiğit’in de duymasını sağlayarak kulübeye götürmesini söylüyor. Can kulübenin kapısını Yiğit’in açamayacağı şekilde sıkıca kapatıyor. Sanem fotoğraf çekimine devam etmeye çalışıyor ancak işler hiç yolunda gitmiyor. Sanem, Can’ın geri döndüğünden beri tek bir kelime bile yazamadığını söylüyor. Bunun üzerine Can çok büyük bir üzüntü duyarak geri dönüşünün Sanem için hiç de iyi olmadığını düşünüyor. Bir yandan da Yiğit’i kontrol etmeyi sürdürüyor. Emre ile birlikte uzaktan Yiğit’i izlemeye devam ediyor. Yiğit de kulübeye girmeye çalışıyor fakat başarılı olamıyor.

Kulübe Alev Alev Yanıyor

Bu sırada Hüma’nın yanına giden kardeşler kulübenin yandığı haberini duyunca tekrar kulübenin yanına geliyor. Yiğit uzaktan kulübenin alevler içinde yandığını izlerken, Can hiç düşünmeden kendini alevlerin içine atıyor. Sanem sevdiği adamın ateşler içindeki kulübeye daldığını görünce peşinden gitmek istiyor. Fakat bir süre sonra Can alevlerin içinden çıkmayı başarıyor ve elinde de alevlerden koruduğu Sanem’in bandanası bulunuyor.

