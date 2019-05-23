Ece Erken Kimdir?

Türk televizyon ekranlarının sevilen simalarından biri olan Ece Erken, sunuculuğunu üstlendiği programda yapmış olduğu yorumlar ile hem magazin hem de sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sunucu Beyaz TV ekranlarından izleyicilerle buluşan “Söylemezsem Olmaz” magazin programında yapmış olduğu gaf ile sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Bu gelişmenin ardından pek çok internet kullanıcısı da internet üzerinden Ece Erken kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının cevaplarını aramaya başladı. Bu yazımızda Türk televizyonlarının en sevilen yüzlerinden biri olan sempatik sunucu Ece Erken’in hayatı ve kariyerine dair merak edilen tüm soruların yanıtlarını ve bilinmesi gereken detayları bulabilirsiniz.

Ece Erken ismi son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Nitekim zaman zaman sunuculuğunu üstlendiği televizyon programlarında yapmış olduğu çıkışlar ile dikkat çeken ünlü sunucu, yine adından oldukça çok söz ettirecek bir gafa imza attı. Beyaz TV ekranlarından izleyiciler ile buluşan “Söylemezsem Olmaz” adlı magazin programının sunuculuk görevini üstlenen Ece Erken, programda sosyal medya kullanıcılarını güldüren bir gafta bulundu. Hatta canlı olarak ekranlara gelen programın o kısmına ait görüntüler, internet üzerinde paylaşım rekorları kırdı. Ünlü sunucu kişisel sosyal medya hesabından da pek çok takipçisinden eleştiri yorumları aldı. Ancak bu konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Sosyal Medyanın Diline Düştü

Türk televizyon ekranlarının sevilen sunucuları arasında gösterilen Ece Erken, canlı yayınlanan programda “Madonna’nın birinci olamaması çok acayip bir şey değil mi?” gafıyla sosyal medyanın diline düştü. Ece Erken’in bu gafa imza attığını anında fark eden “Söylemezsem Olmaz” programı izleyicileri, kısa süre içinde sosyal medyada bu konuyla ilgili konuşmalara başladı. Zira bir süre sonra programda Ece Erken’in sarf ettiği bu cümlelere dair görüntülerin de internet üzerinde hızlı bir şekilde yayılmasının ardından sosyal medyanın gündeminde Ece Erken yer aldı. Ünlü sunucu resmi sosyal medya hesabı takipçileri tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bilindiği üzere bu yıl İsrail’de gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması’na Madonna konuk olmuştu. Yahudi bir iş adamının finanse ettiği gösteride, dünyaca ünlü pop müzik şarkıcısı Madonna, gösteri mahiyetinde 3 şarkılık bir performans ortaya koymuştu. Madonna şarkılarını icra ederken sahnede yer alan dansçılarından birinin de kostümü üzerinde Filistin bayrağının bulunması dünya gündemine oturmuş ve tüm dünyada uzun süre hakkında konuşulan konular arasında yer almıştı.

Madonna Eurovision Şarkı Yarışmasında

Madonna’nın bu yıl İsrail’de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’na konuk olmasının yankıları sürüyor. Tüm dünyada en çok konuşulan konular arasında yer alan Madonna’nın Eurovision Şarkı Yarışması Finalleri’nde vermiş olduğu mini konser, ülkemizde de birçok platformda konuşuldu. Zira geçtiğimiz günlerde Beyaz TV ekranlarından izleyiciler ile buluşan “Söylemezsem Olmaz” programının da gündem maddelerinden biri bu konuydu.

Programın sunucusu Ece Erken, dünya pop müziğinin kraliçesi unvanlı Madonna’nın İsrail’de sahne alması hakkında ilginç bir yorumda bulundu. “Madonna’ya birçok boykot ve tehdit geldi ancak o aldırış etmeden yine de gitti. Fakat Madonna’nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna’sın ya, ne yapsan olur yani.” ifadelerini kullana Ece Erken, sosyal medyanın dilinden kurtulamadı. İsrail’in 23. olmasını Madonna’nın yarışmaya yarışmacı olarak katıldığını sanmasına bağlayan Ece Erken uzun bir süre sosyal medyanın gündeminde kaldı.

Ece Erken Kimdir?

Türk televizyon programlarının sevilen yüzlerinden biri olan Ece Erken kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları gündemdeki sıcaklığını koruyor. İşte eski oyuncu, şimdilerde ise sunucu Ece Erken’in hayatı…

Ece Erken 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu’da doğdu. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde bitirdi. Sunuculuk kariyerine 12 yaşında başladı. Ankara’da pek çok radyolarda görev yaptı. Daha sonra İstanbul’a gelen Erken, sırasıyla Kral TV, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve Radyo Viva’da çalıştı.

Televizyonculuk kariyerine ilk olarak Star TV ile başlayan Ece Erken, daha sonra sırasıyla; Kanal 6, Number One Tv ve Genç TV’de çalıştı. Fox TV’de “Aç Aç Kazan” adlı programı sundu.

Ece Erken 1 Eylül 2008’de Tuncer Öztarhan ile evlendi ancak 2009 yılında boşandı. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir’de evlenen Ece Erken’in bu evlilikten Eymen isminde bir oğlu bulunuyor. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken Kimdir?

Ece Erken Kimdir?