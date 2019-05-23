Özgün Aydın Kimdir?

Geçtiğimiz günlerde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Özgün Aydın, hakkında çıkan hapis istemi ile sosyal medyanın da hakkında en çok tartışma yürütülen ünlü isimlerinden biri oldu. Ünlü oyuncunun bir kavgaya karıştığı sırada olay yerine müdahale etmeye gelen polislere hakaretlerde bulunup, polislerin görevini yapmasına engel olarak onları darp ettiği iddia edildi. Güldür Güldür eğlence ve show programının sevilen oyuncularından biri olan Özgün Aydın’ın hakkında çıkan bu iddiaların akabinde, tehdit ve hakaret suçlarını işlediği gerekçesiyle 19 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Reyting rekorları kıran televizyon programı Güldür Güldür’ün sevilen oyuncularından biri olan Özgün Aydın’ın başı derde girdi. Yayın hayatına başladığı günden bu yana sevilen televizyon programının oyuncu kadrosunda yer alan ve ekipte Mustafa takma ismiyle bilinen ünlü oyuncu Özgün Aydın hakkındaki iddialar son dönemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Zira sosyal medya gündemine de bomba gibi düşen iddiaların ardından pek çok internet kullanıcısı, Özgün Aydın’ın hakkında öne sürülen bu iddiaların gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı. Ancak öğrenilen son bilgilere göre Özgün Aydın hakkında tehdit ve hakaret suçlarından dava açılarak toplamda 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendiği ortaya çıktı.

Olay Yerine Gelen Polislere Hakaret Ettiği İddiası

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine olayda, ünlü oyuncu Özgün Aydın’ın bir kavgaya karıştığı belirlendi. Kavganın ardından olay yerine müdahale etmeye gelen polislerin görevlerini yapmalarına engel olduğu iddia edilen Özgün Aydın, olay yerine gelen polislere hakarette bulunup darp ettiği ileri sürüldü. Güldür Güldür televizyon programının Mustafa’sı ünlü oyuncu Özgün Aydın hakkında tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak ve direnme suçlarından toplamda 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiyle hazırlanan dava dosyasında, Özgün Aydın’ın 11 Ocak 2019 tarihinde Kadıköy’de bir kavgaya dahil olduğu ve kavga nedeniyle olay yerine gelen polis memurlarının görevini yapmalarına engel olarak onlara hakaret ettiği belirtiliyor.

Polisleri Darp Ettiği Belirtiliyor

İddianamede yer alan ifadelere göre ünlü oyuncu Özgün Aydın’ın kendi üstünü aramak isteyen polislere engel olduğu belirtilirken, bunun üzerine kendisine kelepçe takmak isteyen bir polise “Sen kimsin lan! Bana kelepçe takamazsın.” dediği öne sürülüyor. Ancak bu sırada polis memurunun kelepçe taktığı esnada, polis memuru olan müşteki T.Ö’ye yumruk attığı ve polis memurunun elindeki telefona da tekme attığı iddia edildi. Özgün Aydın’ın bu hareketlerinin devamında müşteki T.Ö’nün yere düşen telefonu almaya çalışırken de yüzüne tekme attığı, hakaretler ve tehditler savurduğu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame içinde yer aldı.

Daha sonra ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldüğü iddia edilen Özgün Aydın’ın bu esnada da ekip otosu içinde bulunan polis memurlarına hakaret ettiği öne sürüldü. Ünlü oyuncunun yanında bulunan arkadaşları Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı’nın da şüpheli olarak davaya dahil olduğu ve bu kişilerin de ekip otosunda görevini yapan polis memurlarına hakaretler ettikleri iddia edildi.

19 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Cezası İstemi

Ünlü oyuncu Özgün Aydın’ın polis memurları T.Ö, O.K ve O.B’nin müşteki olarak dahil olduğu davada “kamu görevlisine karşı zincirleme şeklide alenen hakaret” suçundan 3, “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçundan 2, “kamu görevlisini tehdit” suçundan 2 kere olmak üzere toplam 5 yıl 5 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması gündeme geldi. Özgün Aydın ile birlikte olaylara karıştığı bildirilen arkadaşları hakkında da hapis cezası istenildi. İddianame, İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve duruşma günü belirlendi.

Özgün Aydın Kimdir?

Polis memurlarını darp ettiği ve onlara hakaret ettiği iddialarıyla hakkında hapis cezası istenilen ünlü oyuncu Özgün Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları son dönemde internet dünyasının en çok araştırma yapılan konularından biri haline geldi.

Özgün Aydın 6 Eylül 1984 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Özgün Aydın’ın ilk görev aldığı tiyatro Duru Tiyatrosu oldu. Daha sonra Levent Kırca Tiyatrosu’nda uzun bir süre görev aldı. 2012 – 2013 sezonundan bu yana Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kadrolu oyuncusudur.

Özgün Aydın Kimdir?

Özgün Aydın Kimdir?

