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Çankaya'da Mezuniyet Sergisi

Çankaya Belediyesinde yılsonu sergisi ve mezuniyet heyecanı yaşandı. Çankaya'da son 5 yılda açtığı 7 yeni kreşle toplam 12 kreşiyle 1500 çocuğa okul öncesi eğitimi veren ve bu alanda Türkiye’de bir numara olan Çankaya Belediyesi’nin mezuniyet sergisine tüm kreşler bir arada katıldı.

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Türkiye’nin en kapsamlı gündüz bakımevi hizmetini veren Çankaya Belediyesinin kreş çocukları akademik hayata ilk adımlarını okulöncesi eğitimlerini tamamlayarak attılar. Hafta boyunca Yılmaz Güney Sahnesi’nde gösteri ve mezuniyet heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri, yılsonu sergisi ile çocukların el becerileri ile ürettiklerinin sergilendiği etkinlikte buluştu. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan sergide çocukların ve ailelerinin heyecanı görülmeye değerdi.

Son 5 yılda açtığı 7 yeni kreşle birlikte toplam 12 kreşiyle 1500 çocuğa okul öncesi eğitimi veren ve bu alanda Türkiye’de bir numara olan Çankaya Belediyesi’nin mezuniyet sergisine tüm kreşler bir arada katıldı.

Önce Keplerini Attılar Sonra Sergilerini Açtılar

Geçtiğimiz hafta boyunca birer birer mezuniyet töreni düzenleyen ve kep atma heyecanını yaşayan Çankaya’nın minikleri hep birlikte açtıkları sergi ile bir araya geldiler. İlçenin farklı mahallelerinde bulunan 12 kreşte eğitim gören miniklerin eserlerinden oluşan sergiye öğretmenleri ve aileleri katıldı.

Yaklaşık 2 bin civarında katılımcı ile açılan kreşlerin yılsonu sergisi renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, atölye öğretmenlerinden aldıkları eğitimlerin ardından minik elleri ile yaptıkları resim ve seramik eserlerinin sergilenmesinin heyecanını yaşadılar ve aileleriyle birlikte bol bol fotoğraf çektirdiler.

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan yıl sonu sergisi 30 Mayıs’a kadar açık kalacak. 

Türkiye’nin en kapsamlı gündüz bakımevi hizmetini veren Çankaya Belediyesinin kreş çocukları akademik hayata ilk adımlarını okulöncesi eğitimlerini tamamlayarak attılar.

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Hafta boyunca Yılmaz Güney Sahnesi’nde gösteri ve mezuniyet heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri, yılsonu sergisi ile çocukların el becerileri ile ürettiklerinin sergilendiği etkinlikte buluştu.

3/12
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Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan sergide çocukların ve ailelerinin heyecanı görülmeye değerdi.

4/12
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Son 5 yılda açtığı 7 yeni kreşle birlikte toplam 12 kreşiyle 1500 çocuğa okul öncesi eğitimi veren ve bu alanda Türkiye’de bir numara olan Çankaya Belediyesi’nin mezuniyet sergisine tüm kreşler bir arada katıldı.

5/12
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Geçtiğimiz hafta boyunca birer birer mezuniyet töreni düzenleyen ve kep atma heyecanını yaşayan Çankaya’nın minikleri hep birlikte açtıkları sergi ile bir araya geldiler.

6/12
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İlçenin farklı mahallelerinde bulunan 12 kreşte eğitim gören miniklerin eserlerinden oluşan sergiye öğretmenleri ve aileleri katıldı.

7/12
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Yaklaşık 2 bin civarında katılımcı ile açılan kreşlerin yılsonu sergisi renkli görüntülere sahne oldu.

8/12
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Çocuklar, atölye öğretmenlerinden aldıkları eğitimlerin ardından minik elleri ile yaptıkları resim ve seramik eserlerinin sergilenmesinin heyecanını yaşadılar ve aileleriyle birlikte bol bol fotoğraf çektirdiler.

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Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan yıl sonu sergisi 30 Mayıs’a kadar açık kalacak. 

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