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Yusuf Güney Pursaklar'da Konser Verdi

Ramazan Şenlikleri programı kapsamında ünlü şarkıcı Yusuf Güney şarkılarını Pursaklar halkı için seslendirdi.

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Pursaklar Belediyesi tarafından Şehit Salim Akgül Parkında gerçekleştirilen Ramazan Şenlikleri programı festival havasında geçti. Amfi tiyatrosunda düzenlenen konsere ilgi büyük oldu. 'Melekler Seni Bana Yazmış', 'Ördü Kader Ağlarını', Aşka İnat', 'Evlen Benimle', Bela Gözlerin', 'Kader Rüzgarı' gibi eski ve yeni albümündeki pek çok sevilen şarkıyı seslendirdi. Ünlü sanatçı Yusuf Güney’in seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülere konsere katılan binlerce kişi eşlik edip doyasıya eğlendi.

Konserin sonunda Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ufuk Sipahi, Pursaklar Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Çetin’in selamlarını ileterek kendisine çiçek takdim edip teşekkür etti. Kısa bir açıklama yapan Ünlü Sanatçı Yusuf Güney ise Pursaklar’da olmaktan mutluluk duyduğunu, etkinlikte emeği geçen başta Ertuğrul Başkan olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.

Yusuf Güney Pursaklar'da Konser Verdi

Ramazan Şenlikleri programı kapsamında ünlü şarkıcı Yusuf Güney şarkılarını Pursaklar halkı için seslendirdi.

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