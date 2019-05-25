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Yenimek, Geleneksel Yılsonu Sergisini Ankamall AVM’de

Yenimahalle Belediyesi çatısı altında vatandaşlara çeşitli kurslarla eğitim veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptığı ürünlerin sergilediği geleneksel yılsonu sergisini Ankamall AVM’de açtı.

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YENİMEK’li kursiyerler el emeklerini görücüye çıkardı

YENİMEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi

Açılışa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP ilçe yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YENİMEK’ten 20 bin kursiyer faydalanıyor

Başkan Yaşar, "Bugün Yenimahalle'nin 20 noktasında, 110 branşta ve 300 öğretmen ile 20 bin kursiyerimize eğitim veren YENİMEK'in sergisindeyiz. Kurslarımıza katılarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan, meslek edinen tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Ayrıca bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birliği beraberliği ve geleneklerin yaşatılmasını sağlıyor" dedi.

Şeker çuvalı kıyafete dönüştü

Konuşmanın ardından kursiyerler, yatak takımı, çarşaf, masa örtüsü, eski pantolon, gömlek, kot, şeker çuvalı, kanaviçe, aplik kumaş, tel kırma ve İran kumaşından geri dönüşümle yaptıkları kıyafetleri giyerek mini bir defile yaptı. Defileyi hayranlıkla izleyen vatandaşlar, baştan yaratılan eski kumaşların yeni görüntüsüyle büyülendi.

Defilenin bitimi ile Yaşar, açılış kurdelesini kesti ve kursiyerleri tek tek tebrik ederek ürünleri dikkatle inceledi.

Heykel, resim, tel kırma, takı tasarım, makine nakışı, mefruşat, rölyef, 3 boyutlu resim, ahşap boyama, seramik, sabun tasarımı gibi el emeği ürünlerden oluşan serginin 26 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaret edebileceği de belirtildi.

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