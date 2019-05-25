Begüm Kütük Kimdir?

Türk televizyonlarının sevilen simalarından Begüm Kütük geçtiğimiz günlerde eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte Arnavutköy’de görüntülendi. Karikatürist eşi ile birlikte akşam saatlerinde bir balıkçıdan çıkarken magazin muhabirlerine yakalanan ünlü oyuncu Begüm Kütük muhabirlerin sorularını yanıtladı. Magazincilerin kendisine yönelttiği sorular karşısında duygu dolu anlar yaşayan güzel oyuncu “Yeniden anne olmak istiyor musunuz?” sorusu karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Magazin gündemine Begüm Kütük’ün duygu dolu anları damga vurdu. Önceki akşam eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte Arnavutköy’de görüntülenen ünlü oyuncu Begün Kütük, bir balıkçıdan çıktığı esnada magazin muhabirlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara ayaküstü yanıtlar veren Begüm Kütük’ün eşi Erdil Yaşaroğlu da hoş bir jeste imza attı. Kameralar önünde eşinin başına taç takarak jest yapan Yaşaroğlu’nun bu hareketi Begüm Kütük’ü de oldukça mutlu ettiği görüldü.

Annelik Sorusuna Gözyaşlarını Tutamadı

Geçtiğimiz sene içerisinde hamileliği devam ederken bebeğini kaybeden ünlü oyuncu Begüm Kütük, gazeteci muhabirlerin sorduğu sorular karşısında da duygu dolu anlar yaşadı. Bir magazin muhabirinin sorduğu “Yeniden anne olmak istiyor musunuz?” sorusu karşısında gözyaşlarını tutamayan sevilen oyuncu, “Allah isteyen herkese anne olmayı nasip etsin, böyle şeyler kısmet” cevabını verdi.

Arnavutköy’de karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte magazin muhabirlerine yakalanan Begüm Kütük, gazetecilerin soruları karşısında duygu dolu anlar yaşamasıyla sosyal medyada da çok konuşulan isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncunun sevenleri ve sosyal medya takipçileri, başarılı oyuncu Begüm Kütük’e moral veren yorumlarda bulundu. Begüm Kütük annelik sorusu karşısında gözyaşlarına boğulduktan sonra gazetecilere teşekkür ederek eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte evlerinin yolunu tuttu.

Bebeğini Kaybetmişti…

Türk televizyonlarının en sevilen simalarından biri olan ve başarılı oyunculuğuyla da geniş kitlelerin gönlünde taht sahibi olan Begüm Kütük, geçtiğimiz yıl annelik sevinci yaşamıştı. 2010 yılında ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile birlikte dünya evine giren Begüm Kütük yaklaşık 9 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ünlü çift geçtiğimiz yıl acı bir olayla sarsılmıştı.

Yaklaşık 3,5 aylık hamile olan ve doğacak olan bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenen Begüm Kütük, bebeğini kaybetmişti. Ünlü oyuncu bu acı olayla sarsıldıktan sonra eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte İstanbul’dan uzaklaşmış ve Çanakkale’ye yerleşmişti.

Begüm Kütük Kimdir?

Son dönenim en çok konuşlan isimlerinden biri olan Begüm Kütük sosyal medyanın da gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte görüntülenen Begüm Kütük kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları hakkında internet üzerinden araştırma yapan internet kullanıcıları, bu soruların yanıtlarını aramayı sürdürüyor. İşte ünlü oyuncu Begüm Kütük’ün hayatı ve biyografisine dair en çok merak edilenler…

Begüm Kütük Yaşaroğlu, 27 Ağustos 1980 tarihinde İzmir’in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Orta okul ve lise eğitimini İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde okudu. Lise yıllarında voleybol ile ilgilenen Begüm Kütük Yaşaroğlu’nun bir de ablası bulunmaktadır.

Üniversite eğitimini yurt dışında sürdürmek isteyen Begüm Kütük, Fransa’nın Lorraine bölgesinde bulunan Nancy Üniversitesi’nde Kültürel Arabuluculuk ve İletişim Bölümü’nü kazandı. Fakat bu okulda aldığı eğitimi çeşitli sebeplerden dolayı yarım bırakmak durumunda kalan Begüm Kütük, Türkiye’ye geri dönüş yaptı.

Ülkemizde 2001 yılında düzenlenen Türkiye Best Of Model güzellik yarışmasına katılan Begüm Kütük bu yarışmada 3.’lük ödülüne layık görüldü. Güzellik yarışmasında almış olduğu dereceden sonra dikkatleri üzerine çeken Begüm Kütük, kariyerini oyunculuk üzerine yoğunlaştırdı. Zira güzellik yarışmasından 2 yıl sonra A.G.A ve Melek dizilerinde başrolü üstlenerek başarılı bir oyunculuk kariyerine adım attı. Begüm Kütük’ün geniş kitleler tarafından tanındığı televizyon yapımı ise Kurtlar Vadisi oldu. Kurtlar Vadisi dizisinde Safiye Karahanlı rolünü başarıyla canlandırdı.

Televizyon kariyerine bir dönem sunuculukla devam eden Begüm Kütük “Sineshow” adlı programı hem yayına hazırladı hem de sunumunu gerçekleştirdi. Fox TV’de yayınlanan Uygun Adım Aşk adlı dizide de başrolü üstlendi.

Begüm Kütük, 2010 yılında Penguen dergisinde karikatürist olan Erdil Yaşaroğlu ile dünya evine girdi. 2011 yılında da “Olağan Mucizeler” tiyatro oyunundaki başarılı performansı ile “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü. Begüm Kütük Yaşaroğlu pek çok sinema filminde de rol aldı.