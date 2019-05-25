Burak Hakkı Kimdir?

Bir dönem Türk televizyonlarında en çok görülmek istenen simalardan biri olan Burak Hakkı, hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanan oyunculuk kariyerini sonlandırma kararının ardından gözlerden uzak yaşamına devam ediyor. Show TV ekranlarından yayınlanan Dudaktan Kalbe adlı dizideki başarılı performansıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, bu günlerde çiftliğinde doğal tarım yapmakla meşgul. Zira hayranları tarafından büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanan oyunculuğu bırakmak kararının ardından Burak Hakkı’nın yeni mesleği de belli oldu. Gözlerden ve kameralardan uzak bir yaşam sürdüren eski oyuncu, müstakbel eşi Hara Pappa ile çiftlik yaşamına devam ediyor.

Son olarak Türk televizyon tarihinin en çok beğenilen yapımları arasında gösterilen Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol alan Burak Hakkı daha sonra Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan İkizler: Memo Can adlı yapımla izleyici karşısına çıktıktan sonra oyunculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanan bu kararın ardından Burak Hakkı’nın Çanakkale’de çiftlik kurduğu ve organik tarıma başladığı yönünde birtakım haberler gündemdeki yerini koruyordu. Yakışıklı oyuncu Çanakkale’deki çiftliğinde yaptığı organik tarımı paraya çevirmek istedi. Yetiştirdiği sebze ve meyveleri, Yunan nişanlısı Hara Pappa’nın memleketine satma kararı alan Burak Hakkı’nın da yeni mesleği böylelikle belirlenmiş oldu.

Gelibolu’da Çiftlik Kurdu

Kariyerinde Dudaktan Kalbe, Diriliş Ertuğrul, Bir Günah Gibi dizilerde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, geçtiğimiz yıl Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bulunan Güneyli Köyü’nden 35 bin metrekarelik arsa satın almıştı. Bu arsaya çiftlik kuran ünlü isim, organik tarıma başlayarak meyve ve sebze yetiştiriciliğine adım atmıştı. 2017 yılından bu yana Yunan model Hara Pappa ile aşk yaşayan Burak Hakkı çiftlikte gözlerden ve kameralardan uzak bir şekilde nişanlısı ile hayatını sürdürmeye devam ediyor.

Eski oyuncu Saroz Körfezi’nde bulunan çiftliğinde yaptığı organik tarım işini ticarete dökmeye karar verdi. Sonbaharda ektiği organik ürünlerin hasadını yaptıktan sonra Yunanistan’a pazarlayacak olan Burak Hakkı, bu yaz da nişanlısı Yunan model Hara Pappa ile dünya evine gireceğini duyurmuştu.

Son dönemde hakkında en çok araştırma yapılan isimlerden biri olan Burak Hakkı, sosyal medyanın da gündeminde yer alıyor. İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda Burak Hakkı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarının arandığı görülüyor. Oyunculuğu bıraktığını açıkladıktan sonra hayranlarını büyük bir üzüntüye boğan ve Yunan nişanlısı Hara Pappa ile Çanakkale’de gözlerden uzak yaşamına devam eden Burak Hakkı’nın hayatı merak konusu oldu. İşte ünlü Burak Hakkı’nın yaşamına dair merak edilen tüm soruların yanıtları ve daha fazlası…

Burak Hakkı Kimdir?

Televizyon ekranlarının en sevilen simalarından biri olan Burak Hakkı 23 Mayıs 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Yalovalı Gülsüm Hakkı Engin, babası ise Gümülcineli Cihat Hakkı’dır. Senem Hakkı Karabulut adında bir de ablası bulunan Burak Hakkı, eğitim hayatına da doğduğu şehir olan İstanbul’da başladı.

Eğitim Hayatı

Erenköy İlkokulu’nu bitirdikten sonra Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olan Burak Hakkı, 1986 ile 1990 yılları arasında İstanbul Kadıköy’de bulunan Semiha Şakir Özel Deneme Lisesi matematik sınıfında okudu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde tamamlayan Burak Hakkı 11 Ekim 1995 tarihinde mezun oldu. Lise yılları boyunca aldığı İngilizce eğitimini ITBA kurslarıyla pekiştirdi. Üniversitenin basketbol takımında da görev alan Burak Hakkı, 1992 yılında üçüncü, 1993 yılında birinci, 1994 yıllarında ise ikincilik ödülünü aldı.

Kariyeri

Üniversite eğitimi devam ederken Başak Gürsoy mankenlik ajansı ile modellik kariyerine başladı. Üniversite mezuniyetinden sonra İsviçre’de bulunan European University Montreux MBA programı için yurt dışına giden Burak Hakkı, buradaki okula ve hayat tarzına adapte olamaması nedeniyle kısa bir süre sonra tekrar İstanbul’a döndü.

1993 yılında Vizonshow adlı yarışmayı kazanarak Bayvizon unvanının sahibi oldu. 1994 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birincilik ödülünü aldı. Bir yıl sonra Avustralya’da düzenlenen Manhunt International yarışmasında ise 4'ncü oldu ve aynı zamanda en iyi fotomodel seçildi.

1997 yılında Tunus’ta yapılan Top Meditteranie yarışmasında da 2'ncilik aldı. 1994 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında birinciliği paylaştığı Sema Şimşek ile 2001 yılında dünya evine giren Burak Hakkı 2012 yılında boşandı.