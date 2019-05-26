Eşref Kolçak Kimdir?

Usta oyuncu Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927'de Erzurum İspir’de dünyaya geldi. Sanat yaşamı boyunca 180 sinema filmi ve televizyon dizisinde rol almıştır. Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak'ın babasıdır.

Eşref Kolçak, 1982 den beri Bursa'nın Gemlik ilçesindeki evlerinde yaşıyordu.

Usta oyuncu Eşref Kolçak 26 Mayıs günü hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz yıllarda oğlu ünlü pop müzik sanatçısı Harun Kolçak’da hayatını yitirmişti. Eşref Kolçak bir çok tiyatro oyuncu ve sinema filminde yer almış, Türk sanat dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer almıştır. İşte Eşraf Kolçak’ın hayatı…

Eşref Kolçak Erzurum, İspirli'dir. 28 Ocak 1927 tarihinde doğmuştur. Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise daha sonra Hateme adını alan Rus kökenli Katya'dır. 1941 yılında İstanbul’a geldi. Kasımpaşa’da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü’nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa’da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.

1944 yılında Atilla Revü Opereti’nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı “Fedakar Ana” filmi olmuştur. 1950’li ve 60’lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak seyircilerin karşısına çıktı.

Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman F. Seden) önemli filmerinden bazılarıdır.

Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi, eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Kanser tedavisi gören pop müzik sanatçısı olan oğlu Harun Kolçak 20 Temmuz 2017’de hayatını kaybetti.

Eşref Kolçak Hayatını Kaybetti

Eşref Kolçak 26 Mayıs 2019 tarihinde 92 yaşında Bursa Gemlik Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayata gözlerini yumdu.

Eşref Kolçak, 2 yıl önce kaybettiği pop sanatçısı oğlu Harun Kolçak’ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilecek.

Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak’ın ölümünün ardından 9 yıl önce kaybettiği eşi Özcan Kolçak’ın Bursa’nın Gemlik ilçesindeki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırdı.

Sağlığında verdiği bir röportajında “Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim” ifadelerini kullanan Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilecek.

Ödülleri:

1961 - Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Namus Uğruna

2000 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Güle Güle

2003 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü

Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak,Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.