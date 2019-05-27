İstanbullu Gelin 87. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşan ve geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen İstanbullu Gelin dizisinde yeni bölüm heyecanı sürüyor. 24 Mayıs Cuma günü ekranlardan hayranlarıyla buluşan İstanbullu Gelin, yine her hafta olduğu gibi izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı.

Sevilen dizinin yayın saatinde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başaran İstanbullu Gelin, yine izleyenlerine şok üstüne şok yaşattı. Yayın hayatına girdiği günden bu yana gerek etkileyici senaryosu gerekse de başarılı oyunculuklarıyla Türk dizisi izleyenlerin gönlünde taht kuran ve vazgeçemediği yapımlar arasında yer alan İstanbullu Gelin dizisinde yeni bölüm heyecanı herkesi sardı.

Türk televizyonlarının aranan simalarından oluşan geniş oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla İstanbullu Gelin reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Sevilen dizinin ekranlara gelen son bölümü olan 86. bölüm, 24 Mayıs Cuma günü Star TV ekranlarından izleyicilerle buluştu.

Yine nefeslerin tutularak izlendiği bir bölümden sonra dizinin hayranları internet üzerinden şimdiden yeni bölüm hakkında tartışmalara başladı. Sosyal medyanın da hakkında en çok konuşulan konularından biri olan İstanbullu Gelin 87. bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından merakla beklenmeye devam ediyor. İstanbullu Gelin dizisinin gelecek bölümünde neler yaşanacağını sabırsızlıkla bekleyen geniş izleyici kitlesi, başta sosyal medya olmak üzere pek çok platformda dizinin bir sonraki bölümü hakkında konuşmayı sürdürüyor.

İstanbullu Gelin 87. Bölüm Fragmanı

Sevilen İstanbullu Gelin dizisi 86. bölümüyle geçtiğimiz Cuma akşamı hayranlarıyla buluştu. Nefesleri kesen bölümden sonra izleyiciler internet üzerinden İstanbullu Gelin 87. bölüm fragmanı hakkında araştırmalara başladı. Ancak reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisinin yayıncı kuruluşu henüz bu anlamda bir gelişmeye neden olmadı. Star TV’nin önümüzdeki günlerde İstanbullu Gelin 87. bölüm fragmanı ve tanıtım filmini hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden yayınlaması bekleniyor.

Kaçıranlar İstanbullu Gelin 86. bölüm özeti arayışlarını sürdürerek internet üzerinden kaçırdıkları bölüm hakkında detaylara ulaşmak istiyor. Geniş bir izleyici kitlesi olan İstanbullu Gelin dizisinin ekranlara gelen her bölümü büyük bir ilgiliyle takip ediliyor. Kaçıranlar için 24 Mayıs Cuma günü Star TV ekranlarından izleyiciler ile buluşan İstanbullu Gelin 86. bölüm özeti yazımızda yer alıyor. İşte İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünde nefesleri kesen yaşananlar…

Garip’in ölümü sonrasında bir türlü kendine gelemeyen Esma, içinde kor gibi yanan yangının şiddetini her geçen anında daha çok duyuyor. Garip’in ölümünün ardından hayatının anlamı ve yaşamasının amacı da bir anda elinden kayıp giden Esma, şimdi çok daha kötü sorunlar ile karşı karşıya kalıyor. zira gerek yakalandığı amansız hastalığın etkisiyle gerekse de içinde bulunduğu psikolojik bunalımın etkisiyle kendini kaybeden Esma, akıl karı olmayan işler yapmaya devam ediyor.

Süreyya’dan şimdiye kadar katlandığı tüm ıstıraba bir anda son vermesini isteyen Esma, ona da çok trajik bir teklifte bulunarak onun da kaldıramayacağı bir yükle sınanmasına neden oluyor. Bu şartlar altında yaşamanın bir anlamı olmadığını düşünen ve şimdiye kadar yaşadığı tüm acılara dayanacak takati kalmayan Esma’nın kendisini ölüm mahkum etmesini istemesi üzerine derinden sarsılan Süreyya da annesinin yaşadığı bu acı karşısında üzüntüsünü gizleyemiyor. Onun yaşadığı tüm bu acılara yakından tanık olduğu için onu en iyi anlayan kişilerden biri olduğunu bilen Süreyya, Esma’ya elinden geldiğince yardım etmek istiyor ama çabaları hep boşa çıkıyor.

İstanbullu Gelin 86. bölümde Süreyya, Esma’nın kendisinden bu tür bir istekte bulunmasının ardından iki arada bir derede kalıyor. Ancak Esma’nın akıllara durgunluk veren isteğini asla yerine getiremeyeceğini belirten Süreyya ona da moral vermek adına uzun bir konuşma yapıyor. Duygu yüklü bu konuşmasıyla Esma’ya destek olmak isteyen Süreyya’nın tüm bu çabaları da daha öncekiler gibi boşa çıkıyor.

Öte yandan ilişkilerine tam gaz devam eden Güneş ve Adem ise çocuk edinebilmek adına ilişkilerini evlilik ile taçlandırıyor. Dilara ise bu gelişmeyi onların kendi ağızlarından duyunca büyük bir şok ve hüsran yaşıyor. İstanbullu Gelin 87. bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.