Ankara Mini Volley Fest”e 400 Sporcu Katıldı

“Ankara’nın amatör voleybol takımlarının kalbi burada attı”

“2. Mini Voleybol Festivali’nde büyük çekişme, heyecan, mutluluk ve şenlik havası bir arada yaşandı”

Türk sporunun uluslararası arenadaki yerini güçlendirmek hedefiyle hemen her branşta üst düzey sporcu ve antrenör yetiştiren, spor okuluyla binlerce çocuğa sporu sevdiren Anadolu Birlik Spor Kulübü, çok önemli bir organizasyona daha imza attı. Okullar kapanmadan hemen önce bu yıl ikincisi düzenlenen ve tam bir şenlik havasında geçen “Ankara Mini Volley Fest”e, 19 kulüpten 51 kız voleybol takımı ve bu takımlarda oynayan 12 yaş altı yaklaşık 400 sporcu katıldı. Bu sporculardan bir bölümü ilk kez sahaya çıktı, ilk kez gerçek hakem eşliğinde maç tecrübesi elde etti ve unutulmaz bir gün yaşadı. Katılımcı kulüplerin yöneticileri, antrenörler ve sporcu aileleriyle birlikte binlerce kişiye ev sahipliği yapan voleybol festivalinde, sadece çekişme değil rengârenk görüntüler yaşandı.

Aynı Anda 5 Maç, 10 Takım

Kulüplerini temsilen turnuvada yerini alan takımlar, eşleştikleri rakiplerle kıyasıya mücadele ederken, sahada aynı anda 10 takımın maç yapması heyecanı doruğa çıkardı. Anadolu Birlik Spor Kulübü’nün Balgat’taki açık hava tesislerinde gerçekleşen karşılaşmaları Türkiye Voleybol Federasyonu’nun hakemleri yönetti. Hakemler karşılaşmalar esnasında Türkiye’de bir ilke de imza atarak, fair play’e uygun hareket eden kızlara lila renk kart kaldırdı. Maçlar sonunda aynı oyunculara kulüp tarafından ayrıca fairplay belgesi verildi.

Tüm Sporculara Madalya

Yaklaşık 6 saatlik maratonun ardından ise en iyiler belirlendi. Ancak ABSK yalnızca turnuvanın en iyilerini değil, tüm sporcuları ödüllendirdi. Bütün takımların ücretsiz katıldığı 2. Ankara Mini Volley Fest için tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyleyen ABSK Başkanı Atanur Yılmaz, “Bu sadece bir turnuva değil, aynı zamanda çocuklarımıza karne hediyesi olacak bir festivaldi. O nedenle sadece kazananlara değil, tüm çocuklarımıza madalya verdik” dedi. Başkan Yılmaz önümüzdeki yıldan itibaren festivali tüm Anadolu’ya yayma hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını da vurguladı.