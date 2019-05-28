Sosyal medyanın da hakkında en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ünlü sinema sanatçısı, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamalarla hayranlarını sevindirirken, internet dünyasının da araştırma yapılan konularından birisi haline geldi. Fatma Girik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları son dönemde yoğun bir şekilde gündeme geliyor. İşte Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Fatma Girik’in hayatı ve yaşamına dair bilinmesi gereken tüm detaylar…

Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik, son dönemde sağlık sorunları yaşadığına dair basında ve sosyal medyada yer alan iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Yeşilçam sinemasında başarılı geçen sinema kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan Türk sinemasının duayen ismi, geçtiğimiz günlerde geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Girik’in sağlık durumunun iyi olmasına sevinen hayranları usta oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

“En Büyük Korkum Acı Çekerek Ölmek”

Türk sinemasında sayısız filmde başarılı bir şekilde rol alan ve Türk sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan Fatma Girik, geçirdiği operasyon sonrasında hayattaki en büyük korkusunu açıkladı. Efsane oyuncu, sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken şu açıklamalarda bulundu: “Ben de etten ve kemikten bir insanım, bu hayattaki en büyük korkum acı çekerek ölmektir. Allah canımı çektirmeden alsın.” ifadelerini kullanan Yeşilçam sinemasının usta sanatçısı, ölümden hiç korkmadığını da dile getirdi. “Neticede robot değilim bir canlıyım ve bir gün elbet ölümü tadacağım” açıklamalarında bulunan Fatma Girik, ölümün kendisini Memduh Ün’e kavuşturacağını belirtti. Ölümün korkulacak ve kötü bir şey olarak görülecek bir olgu olmadığını sözlerine ilave eden usta sinema sanatçısı, “Ölüm kötü olsa Allah ölümü vermezdi.” diyerek açıklamalarına devam etti.

“Annemi Bırakıp Gitmek İstemem”

Yeşilçam sinemasının en sevilen usta isimlerinden olan Fatma Girik, geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun yerinde olduğunu hayranlarına duyurdu. Sevenleri tarafından memnuniyetle karşılanan bu gelişmenin ardından açıklamalarına devam eden usta oyuncu, ölümden korkmadığına da açıklamalarında yer verdi. Türk sinemasının yaşayan efsanesi, “Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Annem yaşıyor. Çok yaşlı ve bana ihtiyacı var. Sadece onu bırakıp gitmek istemem.” ifadeleri kullandı.

“Sosyal Medya Garip Bir Mecra”

Hakkında sosyal medyada ve diğer internet platformlarında çıkan haberlere de değinen Fatma Girik, “Sosyal medya beni öldürmeye bayılıyor. Keyif mi alıyorlar beni öldürmekten acaba?” diyerek sosyal medya kullanıcılarına da ince bir sitemde bulundu. “Onlar öldürdükçe ben kıvılcımlarımda doğuyorum. Sosyal medya garip bir mecra, hem gerekli hem de zararlı.” diyerek sosyal medyada hakkında çıkan asılsız iddiaları dikkate almadığını belirtti.

Fatma Girik Kimdir?

Sosyal medyanın ve internet platformunun son dönemde hakkında araştırma yaptığı isimlerden biri de Yeşilçam sinemasının efsane oyuncusu Fatma Girik olarak öne çıkıyor. İnternet kullanıcıları Fatma Girik kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını aramaya devam ediyor. Türk sinemasında oyunculuk kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan usta oyuncu aynı zamanda Türk dizilerinde de pek çok yapımda ekranlardan hayranları ile buluştu. İşte efsane sinema sanatçısı Fatma Girik’in hayatı ve hakkında en çok merak edilen soruların yanıtları…

Fatma Girik, 12 Aralık 1942 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Cağaloğlu Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra sinema artistliği kariyerine başlayan Fatma Girik, 1957 yılında ilk başrol aldığı yapım olan Leke ile kamera karşısına geçti. Leke filmini takip eden birkaç iddiasız filmde daha rol alan Fatma Girik, Türk sinemaseverler tarafından asıl fark edilen Ölüm Peşimizde filmi ile adından söz ettirmeye başladı. Memduh Ün’ün yönetmenliğini üstlendiği bu filmde ünlü yönetmen ile tanışması, Fatma Girik’in hayatında dönüm noktası oldu.

Türk sinema tarihinde kariyeri boyunca 180’den fazla filmde rol alan usta oyuncu, film kariyerini sonlandırdıktan sonraki yıllarında siyasete de atıldı. Bir süre Şişli Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Yeşilçam’ın efsane oyuncusu, kısa bir dönem de televizyon ekranlarından izleyici ile buluşan Söz Fato’da adlı bir programın sunuculuğunu üstlendi.