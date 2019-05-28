İSO 500 Listesi Açıklandı! İşte Tam Liste

İSO 500'ün üretimden satışları son 14 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 34,5 artışla 878 milyar TL'ye çıktı.

İlk 500'ün ihracatı 2018'de önceki yıla göre yüzde 11,3 artışla 71,8 milyar dolara yükseldi.

Böylece İSO 500'ün ihracat artış oranı, yüzde 7 olan Türkiye ve sanayi ihracatı artış oranının üzerinde gerçekleşti.

2018'de en fazla ihracatı 5,7 milyar dolarla Ford, 4,3 milyar dolarla Toyota ve 3,4 milyar dolarla Oyak-Renault yaptı.