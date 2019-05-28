Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 13:31 TSİ

İSO 500 Listesi Açıklandı! İşte Tam Liste

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 1968 yılından bu yana aralıksız yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın 2018 yılı sonuçları açıklandı. İşte Tam Liste...

mask

İstanbul Sanayi Odası'nın 2018 araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ olurken, Ford ikinci, Toyota üçüncü sırada yer aldı. 
                      
Listede Toyota'yı sırasıyla Oyak-Renault, Tofaş, Arçelik, İskenderun Demir ve Çelik, Ereğli Demir ve Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etti.
                       
İSO 500'ün üretimden satışları son 14 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 34,5 artışla 878 milyar TL'ye çıktı.
                    
İlk 500'ün ihracatı 2018'de önceki yıla göre yüzde 11,3 artışla 71,8 milyar dolara yükseldi.
                       
Böylece İSO 500'ün ihracat artış oranı, yüzde 7 olan Türkiye ve sanayi ihracatı artış oranının üzerinde gerçekleşti.
                      
2018'de en fazla ihracatı 5,7 milyar dolarla Ford, 4,3 milyar dolarla Toyota ve 3,4 milyar dolarla Oyak-Renault yaptı.

# İŞ İLANLARI İLE İLİŞKİLİ:
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
İSO 500 Listesi Açıklandı! İşte Tam Liste mask
İSO 500 Listesi Açıklandı! İşte Tam Liste
Divriği Ulu Camii Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Divriği Ulu Camii Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Fatma Girik Kimdir? mask
Fatma Girik Kimdir?
Yenimahalle'de İftar Sofraları Doldu Taştı mask
Yenimahalle'de İftar Sofraları Doldu Taştı
Başkan Yaşar'dan, KPSS Kampına Ziyaret mask
Başkan Yaşar'dan, KPSS Kampına Ziyaret
Ankara Mini Volley Fest”e 400 Sporcu Katıldı mask
Ankara Mini Volley Fest”e 400 Sporcu Katıldı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL