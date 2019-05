Hercai 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sabırsızlıkla Beklenen Yeni Bölümde Neler Yaşanacak? Hercai 11. Bölüm Özeti…

ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan ve yayın hayatına girdiği günden bu yana reyting listelerini kasıp kavuran Hercai dizisi, bu hafta ekranlara gelecek olan bölümüyle sezon finali yapıyor. Geniş kitleler tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen Hercai dizisi, her hafta olduğu gibi bu haftaki bölümüyle de reyting rekorlarını kıracak gibi gözüküyor. Zira Hercai dizisinin ünü sadece ülkemizden ibaret değil. Yurt dışında da büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin sezon finali de şimdiden konuşulmaya başladı. Dizinin yayıncı kuruluşu ATV, Hercai 12. bölüm fragmanı ve tanıtım filmini hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden yayınladı.

Hercai 12. yeni bölüm fragmanı hayranların beğenisine sunulmasının ardından kısa bir süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Geniş bir izleyici kitlesi olduğu bilinen Hercai dizisi yayın hayatına girdiği günden bu yana ekranlara gelen her bölümünde reyting rekorları kırmayı başardı. İşte sabırsızlıkla beklenen Hercai yeni bölüm öncesi sevilen dizi hakkında merak edilen tüm gelişmeler…

Bu hafta ekranlara gelecek olan bölümüyle sezon finali yapacağı açıklanan Hercai dizisinin yeni bölümü hakkında tartışmalar devam ediyor. Sevilen dizinin hayranları başta sosyal medya olmak üzere pek çok platformda yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte dizinin yayıncı kuruluşu ATV tarafından yayınlanan Hercai 12. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak gelişmeler…

Hercai 12. Bölüm Fragmanı Yayında! Sezon Finali Nasıl Olacak?

Hercai yeni bölüm fragmanında; Miran, ona yaşattığı bütün kötü anıları unutturmak isteyerek Reyyan’ın Azat ile evlenmesine engel olmak ister. Reyyan’ın karşısına geçerek ondan ikinci bir şans daha isteyen Miran, geleceğe umutla bakmak için onun kendisine onay vermesini bekler. Ancak Reyyan aklı ve kalbi arasında kaldığı için kolaylıkla seçimini yapamaz. Bunun yanında Miran’ın Reyyan’ı kaçırması, Azat’ın çılgına dönmesine neden olur.

Hercai 11. Bölümde Neler Yaşandı? Hercai Son Bölüm Özeti…

Türk televizyon yapımları arasında son dönemin en çok beğeni alan dizilerinden olan Hercai her hafta ekranlara gelen yeni bölümüyle geniş izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Nitekim bunun bir sonucu olarak da yayın hayatına başladığı günden bu reyting listelerinin her zaman zirvesinde yer alıyor. Hercai 11. bölüm izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden dizinin son bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. Bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle sezon finali yapacağı açıklanan Hercai dizisinin geçtiğimiz hafta 21 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte sevilen dizinin son bölümünü kaçıranlar için Hercai 11. bölüm özeti ve bilinmesi gereken tüm detaylar…

Tahammül gücü an be an eriyip giden Miran, en sonunda gözünü karartarak geçmek nedir bilmeyen yüreğindeki acıyı sonlandırmak istedi. Her seferinde ne yaparsa yapsın kendisine karşı aşılması imkansız duvarlar örmeyi başaran Reyyan’a sahip olmak için onu kaçırmayı göze alan Miran’ın bu hareketi bütün olayların bir başlangıcı oldu. Hercai son bölümde, Reyyan, her ne kadar engel olmaya çabalasa da Miran’ın kendini kaçırmasına engel olamadı. Kendisini kucaklayan Miran onu atına bindirerek zorla kaçırdı. Bu sırada Reyyan her ne kadar dil döküp bu sevdadan vazgeçmesini söylese de kararından geri adım atmayan Miran, işleri yokuşa sürmeye devam etti.

Reyyan’ın kaçırılması haberi çabucak yayılarak Aslanbey ve Şadoğlu ailelerini bir kez daha karşı karşıya getirdi. Zaten yeterince gergin olan iki ailenin arasındaki ipler bu kaçırılma olayından sonra daha da gerilerek yeni bir krizin patlak vermesine neden oldu. Aileler arasında var olan husumeti giderek artıran bu gelişmenin ardından Azat, karşı karşıya kaldığı olayın etkisiyle sinir krizleri geçirmeye başladı. Silahının namlusuna mermiyi sürüp Gönül’ün kafasına dayayan Azat, Aslanbeyler konağında adeta terör estirmeye başladı. Kinden ve intikamdan gözü dönen Azat, Gönül’ü eline geçirerek Reyyan’ın kaçırıldığı yerden tekrar konağa getirilmesi için tehditler savurmaya devam etti.

Reyyan’ın kalbini yeniden kazanmak isteyen Miran, onun kendisini affetmesi için her şeyi göze aldığını söyledi. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran, Reyyan’ı ikna edebilecek mi?