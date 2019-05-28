Sevda Demirel Kimdir?

Magazin dünyasının son dönemde hakkında en çok konuştuğu isimler arasında Sevda Demirel ismi de ön plana çıkıyor. Zaman zaman resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile büyük tartışmaların fitilini ateşleyen eski manken hakkında pek çok internet kullanıcısı Sevda Demirel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını arıyor. Bir dönem Türk televizyonlarından canlı yayınlanan bir show programında ünlü oyuncu Hande Ataizi’ye tokat atmasıyla gündemin odak noktası haline gelen Sevda Demirel, bu olaydan yıllar sonra ünlü oyuncuya zeytin dalı uzattı.

Dolapdere’de bir stüdyoda yeni albümünün çıkış parçası için kamera karşısına geçen eski şarkıcı ve oyuncu Sevda Demirel, magazin basınına çok konuşulacak konular hakkında açıklamalarda bulundu. Klip çekimlerinin tam gaz devam ettiğini belirten Demirel’in yeni klibi için erkek takım elbisesi giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

“Artık Başka Bir Sevda Göreceksiniz”

Klip çekimlerinden sonra magazin muhabirlerine açıklamalarda bulunan Sevda Demirel, geçmişin üzerine bir sünger çektiğini ifade ederek yeni dönemde bambaşka biri olarak kamuoyunun karşısına çıkacağını söyledi. “Artık açık kıyafet ve dekolteli olarak beni göremeyeceksiniz” sözlerini vurgulayan Sevda Demirel, bundan sonra bambaşka biri olarak gündeme geleceğini ifade etti. “25 yıllık saçlarımı da kestim” diyen Demirel’in yeni imajı da dikkatlerden kaçmadı.

Bundan yaklaşık 20 yıl önce konuk olduğu televizyon programında ünlü oyuncu Hande Ataizi ile tartışan ve ünlü oyuncuya tokat atan Sevda Demirel, magazin tarihine geçti. Bu olayın ardından uzun yıllar geçmesine rağmen hiçbir şekilde bir araya gelmeyen ve konu hakkında da konuşmayan iki ünlü isimden barışma teklifi Sevda Demirel’den geldi. Demirel yeni albümünün çıkış parçasının klibi için Hande Ataizi’ye teklifte bulunarak kendi şarkının video klibinde oynamasını istedi.

“Gel Tokatlaşmayalım, Tokalaşalım”

Sevda Demirel, aradan yıllar geçmesine rağmen hiçbir şekilde barışma yönünde adımlar atılmadığından yakınarak Hande Ataizi ile artık barışmak istediğini ifade etti. “Hande’ye sosyal medyadan mesaj gönderdim, ancak cevap gelmedi. Artık el sıkışalım, gel tokatlaşmayalım, tokalaşalım.” dediğini belirten Sevda Demirel, Hande Ataizi ile ortaklaşa bir şeyler yaparak para kazanalım dediğini aktardı. “Hayat geçiyor ve gençlik gidiyor sonuçta. Bize çok reklam teklifi gelir. Kim yaparak evde oturarak para gelmiyor.” açıklamalarını yapan Sevda Demirel, 20 yıl önceki bu tartışma ve tokat olayına bir son vererek yeniden ekranlara çıkabileceklerini kaydetti.

“Bana Tokatçı Diyorlar”

Yaklaşık 20 yıl önce yaşanan ve Türk televizyon tarihinde unutulmaz sahneler arasında yer alan olay hakkında da açıklamalarda bulunan Sevda Demirel, “Bana tokatçı diyorlar. O benim moralimi bozuyor.” diyerek kendisine takılan bu lakaptan hoşnut olmadığını dile getirdi. Bu lakabın kendisi ile birlikte mezara kadar gideceğini belirten Demirel, “En azından tokatçı diyorlar, ‘yuva yıkan kadın’ demiyorlar. Hiçbir zaman yuva yıkan kadın olmadım. Bu da benim gururumdur.” diye konuştu

Magazin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sevda Demirel, “Hiçbir zaman bir kadının gözyaşları ile mutluluk kurmadım hayatımda. Hiçbir zaman bir kadının mutsuzluğu diğer bir kadını mutlu etmez.” ifadelerini kullandı.

Sevda Demirel Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Son günlerde yeni albüm hazırlığında bulunan Sevda Demirel, önceki gün albümünün çıkış parçası için kamera karşısına geçti. Magazin muhabirlerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Demirel sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Pek çok kişi internet üzerinden Sevda Demirel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını arıyor. İşte Sevda Demirel’in hayatına dair bilinmesi gerekenler…

Sevda Demirel, 28 Nisan 1972 yılında Almanya’nın Langen şehrinde dünyaya geldi. Aslen Gaziantepli olan Sevda Demirel, ilk ve orta öğrenimini Almanya’da tamamladıktan sonra 16 yaşında İstanbul’a gelerek üniversite eğitimini Türkiye’de tamamladı.

Sevda Demirel 21 Eylül 1995 yılında yaptığı ilk evliliğinin ardından kısa bir süre sonra boşandı. Daha sonra Londra’da yabancı bir sporcu ile dünya evine giren Demirel, yaklaşık 3 yıl evli kaldıktan sonra bu evliliğini de sonlandırdı.

Oyunculuk kariyerine ilk evliliğini yaptığı sene Bay E adındaki film ile başlayan Sevda Demirel, 2002 yılında da Sevda Gibi albümünü çıkararak müzik camiasına hızlı bir giriş yaptı. Bu güne kadar 1995 yılından 2000 yılına kadarki süreç içinde 6 filmde rol alan Sevda Demirel 2002 yılından 2008 yılına kadar da 3 farklı albüm çıkarmıştır.