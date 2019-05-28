İSO 500 Sıralamasında Ankara’dan 32 Firma

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede “2018 Yılı Türkiye’nin En Büyük 500 işletmesi içerisinde, Ankara ilinde üretim yapan 32 firma yer aldı. Her yıl olduğu gibi Türkiye’nin en büyük firması TÜPRAŞ’ı, Ford Otomotiv Sanayi izledi.

500 Büyük İçindeki Ankara Firmaları

Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. MAN Türkiye A.Ş. Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş. Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş. Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol San. Tic. A.Ş. Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş. Ankara Ofis Yem Gıda ve Makina San. Tic. A.Ş. Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. Nuh’un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş. Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Erkunt Sanayi A.Ş. ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş.

Alfa Haber Ajansı (AHA)