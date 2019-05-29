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Altındağ Belediyesinden Mahalle Kütüphaneleri

Altındağ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ali Ersoy ve Karapürçek kütüphaneleri hizmete girdi.

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Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların faydalanabileceği mahalle kütüphaneleri inşası tamamlandı. İçerisinde okuma salonları, kütüphane, bilgisayar odası, etüt salonu bulunan Ali Ersoy ve Karapürçek kütüphaneleri hizmete girdi. Her iki kütüphaneye de giderek incelemelerde bulunan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı öğrencilere birde müjde verdi. Başkan Balcı, yaklaşan sınavlar nedeniyle öğrencilerin sakin bir ortamda ders çalışabilmeleri için her iki kütüphanenin de gece saat 24.00’e kadar açık kalacağını duyurdu. Başkan Balcı ayrıca Altındağ genelinde yeni mahalle kütüphaneleri inşa edeceklerini söyledi.

-ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ

Kütüphanelerin mahalleler için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Her gittiğimiz ortamda öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlardı. Bu mekanlardan ikisi Ali Ersoy ve Karapürçek’te hizmete girdi. Tüm detayların düşünüldüğü bu mahalle kütüphanelerinde öğrenci kardeşlerimiz derslerine rahatlıkla çalışabilecek. İnşallah Altındağ’ın her mahallesine bu uygulamayı getirerek öğrencilerimize uygun koşullar sunmaya çalışacağız. İki kütüphanemiz de hemşehrilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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