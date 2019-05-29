Ankara'nın Camileri Kadir Gecesine Hazır

2019 yılının Ramazan Ayının son günlerinin yaşadığı bu günlerde, Ramazan ayının finali anlamına gelen son Cuma Namazı ile aynı gün olan Kadir Gecesinin yaklaşması ile Ankara ilinde bulunan camilerde etkinlik ve program hazırlıkları tamamlanmak üzere.

Kadil gecelerinin Ankara'da yoğun yaşandığı camiler Kocatepe Camiisi, Ahmet Hadi Akseki Cami, Beştepe Millet Camii ve Hacı Bayram Camiileridir.

Yılın en kıymetli en önemli günlerinden biri olması nedeniyle Kadir Gecesi ve Cuma namazı gün ve saatleri merak edilmektedir.

Hacı Bayram Camii Hakkında Bilgiler

Ankara’nın Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerinden olan Hacı Bayram Camii gerek Ankara dışından gerekse de Ankara’dan gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmuştur. 1427-28 yıllarında yapıldığı düşünülen bu camii aynı zamanda Roma döneminden kalma Augustus Tapınağı’nın bitişiğinde olmasıyla da dikkat çekmektedir.

Hacı Bayram Camii ismini 1352-1429 yılları arasında asıl adı Numan-bin Koyunluca Ahmet olan Hacı Bayram Veli’den almıştır. Ankaralı olan bu zat Bayramı tarikatının kurucusu olan mutasavvıf bir şairdir. Çeşitli kentlerde ilim tahsil ettikten sonra Ankara’ya geri dönen Hacı Bayram Veli’nin kurduğu tarikata binlerce kişi iltihak etmiş ve dönemin Osmanlı Padişahları Hacı Bayram Veli’ye büyük teveccüh göstermiştir.

Hacı Bayram Camii Hakkında Genel Bilgiler

Hacı Bayram Camii Ankara için manevi bir atmosfer taşımaktadır. Ankara’nın Ulus ilçesinde bulunan bu caminin eski hali küçük restorasyonlarla bugüne ulaştırılmış Osmanlı camilerinin karakteri özelliklerine sahiptir. Dış görünüm olarak oldukça sade bir yapıyı andıran Hacı Bayram Camii içerisinde bulunan el işlemesi çini ve ahşaplarla gelen ziyaretçileri derinden etkilemektedir.

Mimar Mehmet Bey tarafından uzunlamasına dikdörtgen biçimde tasarlanan Hacı Bayram Camisi taş kaide üzerine tuğla desenli olarak inşa edilmekle birlikte caminin kubbesi diğer eserlerden farklı olarak düzenlenmiştir. Caminin kubbesinde de altı parlak ahşap görünüme sahip kiremit bir yapı ile kubbe inşa edilmiştir. Tek minareye sahip bu camide iki şerefe bulunmaktadır.

Hacı Bayram Camii bugünkü görünümüne 17. yy’ da Hacı Bayram Veli’nin torunlarından olan Mehmet Baba’nın yaptırdığı yenileme çalışmalarıyla kavuşmuştur. Caminin çinileri, ahşap tavanları, mihrap ve minber süslemeleriyle yenilenmiş 2010 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarıyla 6000 kişinin birlikte ibadet edebileceği bir alana dönüştürülmüştür.

Hacı Bayram Camii Ankara’nın Neresindedir?

Hacı Bayram Camii Ankara’nın en merkezi konumlarından olan Altındağ ilçesindeki Ulus semtinde yer almaktadır. Ulus meydanına yürüme mesafesinde olan bu camii şehir dışından hızlı tren veya otobüsle gelecek olanlar için metro ile kolay ulaşım imkanına sahiptir.

Hacı Bayram Camisine gitmek için metro ya da otobüsten Ulus semtinde indikten sonra Anafartalar Caddesi’nden Hisar Parkı Caddesi’ne yönünüzü çevirmeniz ve son olarak rotanızı Hürriyet Caddesi’nde sonlandırmanız sayesinde camiye ulaşabilir ve rota üzerinde tarihi restorasyona uygun binaları ve küçük dükkanları ziyaret ederek hediyelik eşya dahil olmak üzere alışveriş yapabilirsiniz.

Hacı Bayram Veli türbesi nerede diyenler de Hacı Bayram Camii bitişiğinde bulunan camiden farklı bir tasarıma sahip mermer girişli ve sekizgen ölçülü Hacı Bayram Veli türbesini de ziyaret edebilirler.

Müslüman vatandaşların merakla bekledikleri Kadir Gecesi ne zaman? Bereket ayında dualerın kabul edildiği kutsal gece, 2019 yılında hangi güne denk geldi? Kadir Gecesi’ni nasıl geçirmek gerekir? Sorularının tümünü yazımızda bulabilirsiniz.

Müslüman âleminin dört gözle beklediği kutsal gecelerden biridir Kadir Gecesi. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, 'sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek gece' olarak kabul ediliyor. Bu gecede müslümanların bol bol dua ettiği Peygamber Efendimizi anmak ve Allah’ın gücü ve kudretini bir kez daha hatırlamak için bu gecenin ibadetle geçirilmesi ve Allah’ın izniyle sevap kazanılması oldukça önemlidir.

2019 Kadir Gecesi Hangi Güne Denk Geliyor?

Bilindiği üzere kutsal geceler ve dini bayramlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye’deki Müslüman âlemine duyuruluyor. Buna göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımlamış olduğu Dini Günler Takvimi’nde Kadir Gecesi, 2019 yılı itibarıyla 31 Mayıs 2019 Cuma günü idrak edilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i bu kutlu gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin önemini ve ismini bu geceden alan Kadir suresinde anlatmıştır. Peygamber Efendimiz s.a.s de bu gecenin değerini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) biçiminde ifade etmiştir.

Allah c.c. Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " emrederek Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede onurlandırdığını ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

Ankara Cuma Namaz Vakitleri

31 Mayıs 2019 Cuma namaz vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saati 12.53 olarak belirtmiştir.

Ankara Cuma namaz vakitleri, Ankara’da yaşayan veya Ankara’ya ziyaret amaçlı gelmiş kişilerden dini vecibelerini aksatmadan yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşları yakından ilgilendiren bir konu olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin en kalabalık 2'nci ili konumunda olan Ankara’da her Cuma günü Cuma namazı dolayısıyla birçok vatandaşımızı tatlı bir heyecan sarıyor. Cuma günü başkent Ankara genelinde camilere akın eden Müslüman vatandaşlar, namaz vakitlerini kaçırmadan bu dini görevini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Ankara’nın kalabalık nüfusu ve başkent olması dolayısıyla da Cuma günleri Cuma namazı sırasında şehirde epey bir hareketlilik yaşanıyor. Söz konusu zaman aralığında işlerini kapatıp camilerin yolunu tutan emekliler, esnaflar, işverenler ve çalışanlar, Cuma namazını cemaatle bir olup kılarak dini görevlerini tamamlıyorlar.

Ancak birçok vatandaş bu süreç öncesinde Cuma namazı saatine göre kendini ayarlayamadığı için büyük bir telaş yaşayarak camilere koşuyor veya namazını istemeyerek de olsa kaçırmış oluyor. Bu durumdan kurtulmanın veya bu durumu engellemenin en faydalı yolu olarak da Cuma namaz vakitlerini internet üzerinden görüntüleyerek namazın hangi saatte ve hangi dakikada kılınacağına dair bilgi sahibi olmak görülüyor.

Namaz vaktine göre kendi işlerini, camiye gideceği mesafeyi veya trafiği hesap katarak Cuma günü dini vecibelerini yerine getirmek için telaşa kapılmak istemeyen Müslüman vatandaşlar, internetin kendilerine sağladığı bu faydalı hizmetten yararlanabilirler.

Ankara Namaz Vakitleri Diyanet

Ankara namaz vakitleri diyanet takviminde açıklandıktan sonra internet üzerinde faydalı hizmet sunan birçok internet sitesi tarafından da vatandaşların bilgisine sunuluyor. Bu sebeple özellikle Cuma günleri Cuma namazı saatlerini öğrenmek isteyen Müslüman vatandaşlar internet üzerinden sağlanan bu hizmetten yararlanarak dini görevlerini zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorlar.

Vicdani olarak iç huzura ermek için Cuma günleri camilere akın akın giden Ankaralı veya Ankara’da yaşayan vatandaşlar, namaz saatini kaçırmamak için de ayrı bir önem gösteriyorlar. Ancak her hafta değişen Cuma namazı vakitlerini yakından takip etmek ve Ankara Cuma namazı vakitleri hakkında detaylı takvimi görüntülemek için internet sitemizin hizmetinden yararlanabilirler.

Alfa Haber Ajansı (AHA)

2019 Kadir Gecesi Hangi Güne Denk Geliyor

2019 Kadir Gecesi Hangi Güne Denk Geliyor