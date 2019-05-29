Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Cenk Eren, yaşadığı emeklilik sevincini resmi sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaştı. Emeklilik haberiyle birlikte alacağı maaşı da takipçilerine duyuran ünlü sanatçının bu paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sevilen sanatçının hayranlarından bazıları Cenk Eren’i tebrik ederken, bazılarının da bu paylaşımlarından dolayı ünlü müzisyene tepkide bulunduğu görüldü. Kısa sürede internet üzerinde pek çok kişinin görüntülediği paylaşımlar sonrası internet kullanıcıları, Cenk Eren kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını arıyor.

Geçtiğimiz dönemde yerel seçimlerinin ardından bir köye proje kapsamında çocuk parkı yaptırdığını sosyal medya üzerinden gösterdiği destekle takipçileriyle paylaşan Cenk Eren, yine sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Sevilen ses sanatçısı, emekli olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden tüm sevdikleri ile paylaştı. Takipçilerine alacağı maaşı da söyleyen Cenk Eren’in bu paylaşımları bazı hayranları tarafından olumlu karşılanırken, bazı hayranlarının da ünlü sanatçıya tepkili olması dikkatlerden kaçmadı.

Cenk Eren’in Emeklilik Sevinci

Son olarak Zonguldak’ta yıkılan bir çocuk parkını baştan yaptırmasıyla gündeme gelen Cenk Eren hakkında, söz konusu parkın yapımında dolandırıldığı yönünde haberler de konuşulmaya başlanmıştı. Söz konusu gelişmeler hakkında bir açıklamada bulunmayan Cenk Eren, emekli olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Cenk Eren ilk paylaşımında “Allah rahmet eylesin babam derdi ki oğlum devletten bir maaşın olsun sırtın yere gelmez. Ve 4 ay önce emekli oldum 1689 TL alıyorum artık.” açıklamasını yaparak takipçileri ile emekli olduğunun sevincini paylaştı.

Bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Ünlü müzisyen Cenk Eren’in alacağı emekli maaşının tutarına takılan bazı sosyal medya kullanıcıları, başarılı sanatçıya tepkide bulunurken bazıları da sevilen müzisyene destek olmak için yorumlarda bulundu.

Eleştirilere Cevap Verdi

Pek çok takipçisi tarafından Cenk Eren’in emeklilik sevincini paylaştığı gönderiye tebrik mesajları gelirken, bazı sosyal medya kullanıcıları da eleştirilerde bulundu. Alacağı emeklilik aylığının kendisine yetmeyeceği yönünde kendisine yöneltilen tepkiler hakkında da açıklamalarda bulunan Cenk Eren, “Ya sosyal medya bu demek mi?” diyerek serzenişte bulundu.

“Bir önceki twitimde emekli oldum dedim vay dalga mı geçiyorsun, o para senin dişinin kovuğuna yetmez falan dediler. Neden?” şeklinde kendisine eleştiriler yönelten hayranlarına ve diğer sosyal medya kullanıcılarına cevap veren Cenk Eren, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü müzisyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara “Ne oldum değil ne olacağım demek lazım. Birbirimizden bir farkımız yok ki.” dedi.

Cenk Eren Kimdir?

Sosyal medya hesabı üzerinden emekli olacağını duyuran Cenk Eren, yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok internet kullanıcısı internet üzerinden yaptığı araştırmalarda ünlü sanatçı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Cenk Eren kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları internet üzerinden sıklıkla yapılan araştırmalara konu oluyor. İşte sevilen ses sanatçısı Cenk Eren’in hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları ve ünlü müzisyenin hayatına dair bilinmesi gereken tüm detaylar…

Gerçek ismi Yüksel Venedik olan Cenk Eren, 1966 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehir olan Ankara’da tamamlayan Cenk Eren, lise mezuniyetinin ardından Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu’nda yaklaşık 1 sene dansçı olarak görev yaptı.

Kendisine Cenk Eren ismini, en yakın arkadaşlarından biri olan Murathan Mungan koymuştur. Bu isim ile sahne hayatına başlayan ünlü müzisyen, kariyeri boyunca Cenk Eren olarak anılmıştır.

Küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duyan Cenk Eren, müzik kariyerine de Ankara’da pek çok gece kulübünde sahne alarak başladı. 1985 yılında Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu’nda korist olarak görev yapan Cenk Eren, sahne çalışmalarını tercih ederek bu görevinden istifa etti.

2002 yılında Nükhet Duru ile Muhteşem İkili programını hayata geçiren Cenk Eren, bu projenin ardından sanat camiasında da geniş kitleler tarafından tanındı. Türkiye’nin en önemli müzik hollerinde çalışarak kariyerini taçlandıran Cenk Eren bugüne kadar 11 albüme de imza attı. Sevilen müzisyenin bugüne kadar piyasaya sürdüğü albümlerden en beğenilenleri; Kiraz Mevsimi, Dönüm Noktam, Az Zehir Az Da Bal’dır.